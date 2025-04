Home | Lazio vs Bodø Glimt: pronostico e premi in Europa League

La Lazio si prepara ad affrontare il Bodø Glimt nei quarti di finale dell’Europa League, con la possibilità di incrementare notevolmente i suoi guadagni. Anche se i premi economici della Champions League restano più alti, l’Europa League ha visto un aumento significativo dei premi, rendendo questo torneo sempre più attraente per le squadre partecipanti. La squadra romana, grazie alle sue prestazioni, ha già ottenuto un consistente ritorno economico, ma la partita contro i norvegesi potrebbe rappresentare un importante balzo in avanti.

Lazio: premi e guadagni in Europa League

La Lazio ha già accumulato oltre 14,7 milioni di euro grazie ai risultati ottenuti sul campo, a cui si aggiungono circa 9 milioni derivanti dai diritti commerciali. Questi numeri portano il totale a circa 24 milioni, già assicurati per le casse biancocelesti. Tuttavia, la sfida contro il Bodø Glimt rappresenta un’opportunità cruciale per aumentare ulteriormente questi guadagni.

Ecco i dettagli dei premi già conquistati dalla Lazio in questa edizione dell’Europa League:

Quota d’ingresso: 4,3 milioni di euro

Sei vittorie nella prima fase: 2,7 milioni di euro

Un pareggio: 150.000 euro

Bonus per l’ingresso tra le prime otto: 600.000 euro

Bonus per il primo posto nel girone: 2,7 milioni di euro

Qualificazione diretta agli ottavi: 1,75 milioni di euro

Superamento del Viktoria Plzen : 2,5 milioni di euro

: 2,5 milioni di euro Possibile premio per la vittoria contro il Bodø Glimt: 4,2 milioni di euro

L’accesso alla semifinale contro squadre come il Tottenham o l’Eintracht Francoforte potrebbe fruttare ulteriori introiti, con un possibile sold out allo Stadio Olimpico che incrementerebbe ulteriormente gli incassi.

La Lazio è sul punto di compiere un passo importante non solo sul piano sportivo, ma anche finanziario. L’economia delle competizioni europee offre opportunità che, se ben sfruttate, possono sostenere significativamente il bilancio di una squadra. Con un potenziale guadagno complessivo che potrebbe avvicinarsi ai 27 milioni di euro, l’Europa League si conferma come un torneo dal grande valore economico per i club partecipanti. Resta da vedere se la squadra di Baroni riuscirà a superare il Bodø Glimt e continuare la sua corsa.

