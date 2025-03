Juventus vs Fiorentina: Thuram tra record e pronostici

Khéphren Thuram, giovane promessa del calcio francese, è pronto a scrivere una nuova pagina nella storia della Juventus. L’attesissimo match di ritorno contro la Fiorentina di domenica 16 marzo potrebbe sancire il suo ingresso in un club esclusivo, un traguardo finora raggiunto solo da due leggende del calcio: Gonzalo Higuaín e Mario Mandzukic. Un’opportunità che va oltre le statistiche e che dimostra il crescente impatto di Thuram nella squadra bianconera.

La Juventus e il record di Thuram in vista

Secondo le statistiche di Opta, Khéphren Thuram ha già lasciato il segno nella sua prima stagione con la Vecchia Signora. Dopo aver segnato una doppietta nella partita d’andata contro la Fiorentina, il centrocampista francese è ad un passo dal replicare l’impresa: segnare in entrambe le sue prime due apparizioni contro i viola in campionato. Se riuscisse, si unirebbe a un ristretto gruppo di giocatori che include solo Higuaín e Mandzukic dal 2000 ad oggi. Tale statistica, tuttavia, non racconta tutta la storia. La Juventus, infatti, si trova in un momento cruciale della stagione e ha bisogno di recuperare fiducia e continuità dopo alcuni risultati deludenti nelle ultime settimane.

• Thuram ha già mostrato la sua abilità nel segnare in momenti decisivi, divenendo una pedina fondamentale nel centrocampo bianconero.

• Il giovane è stato reclutato la scorsa estate per dare nuova energia al reparto, e finora ha risposto alle aspettative con prestazioni di alto livello.

• La partita contro la Fiorentina rappresenta non solo un’occasione per entrare nella storia, ma anche un test importante per tutta la squadra, che mira a consolidare la sua posizione nei vertici della classifica.

La posta in gioco è alta: un gol di Thuram potrebbe non solo segnare un record personale, ma anche rappresentare un punto di svolta per la Juventus in questa stagione.

Con una performance decisiva, Khéphren Thuram potrebbe diventare il simbolo della rinascita juventina, un esempio di come il talento e la determinazione possano portare al successo.

La partita contro la Fiorentina non è solo una questione di statistiche ma un’opportunità per dimostrare il vero potenziale della squadra. Le quote attuali indicano un leggero vantaggio per la Juventus, ma l’equilibrio del gioco potrebbe cambiare in un istante.

