La Juventus si avvicina a una fase della stagione in cui ogni dettaglio diventa decisivo: calendario compresso, obiettivi ravvicinati e margini di errore che si assottigliano. In questo contesto, la notizia più attesa in casa bianconera è la progressiva disponibilità di Dusan Vlahovic, con una data che inizia a circolare con sempre maggiore insistenza come possibile spartiacque: sabato 14 marzo, giorno della trasferta di campionato a Udine. Non è solo un discorso legato ai gol, né soltanto un tema di formazione: il rientro di un centravanti “centrale” in un momento di massimo carico emotivo e fisico può cambiare la lettura di partite che, fino a ieri, sembravano obbligare la Juve a vincere in modo diverso.

Per capirne il peso reale, bisogna ragionare su tre livelli: ciò che Vlahovic rappresenta sul campo, l’effetto che la sua presenza produce sugli equilibri dello spogliatoio e, soprattutto, le scelte di gestione che l’allenatore è chiamato a fare quando un titolare rientra dopo uno stop lungo. C’è una differenza enorme tra “tornare” e “tornare utile”: e la Juventus, in questo rush, non può permettersi settimane di rodaggio a vuoto.

Perché il rientro di Vlahovic ridisegna il modo di attaccare della Juventus

Quando manca un centravanti con caratteristiche precise, una squadra è costretta a reinventarsi. Nel caso della Juventus, l’assenza di Dusan Vlahovic non è stata semplicemente la sottrazione del “finalizzatore”: ha significato perdere un riferimento strutturale, un punto di appoggio che consente di risalire il campo, consolidare il possesso sotto pressione e trasformare un’azione sporca in una situazione da area. In altre parole, non è solo questione di reti: è questione di come si arriva a tirare.

Vlahovic, per fisicità e stile, è un attaccante che influenza la geometria dell’attacco. Con lui, la Juventus può permettersi di verticalizzare prima, perché esiste un bersaglio credibile sui duelli, capace di far salire la squadra anche spalle alla porta. Senza di lui, spesso la manovra tende a spezzarsi: o si cerca un fraseggio più pulito (che richiede tempi e precisione), oppure si finisce per appoggiarsi a soluzioni estemporanee, con un maggiore dispendio energetico per centrocampisti e esterni. Questo si riflette sulla gestione delle partite: avere un “9” che regge l’urto, inoltre, permette anche di difendere attaccando, guadagnare metri e far respirare la linea difensiva.

Il rientro previsto per il 14 marzo apre quindi scenari molto concreti. Il primo è quello legato alla pericolosità immediata: con Vlahovic in campo, aumenta il numero di situazioni “convertibili” in gol, perché cresce la qualità dei movimenti dentro l’area e la capacità di dare senso ai cross e alle seconde palle. Il secondo riguarda i compagni: l’attaccante che gioca vicino a lui, o alle sue spalle, cambia compiti. Un partner può attaccare più spesso lo spazio, un trequartista può occupare zone più libere senza doversi trasformare in prima punta, gli esterni possono mettere palloni con una prospettiva diversa perché sanno di avere un destinatario che vive per quel tipo di giocata.

C’è poi una conseguenza spesso sottovalutata: la gestione dei finali. In una stagione che si decide su episodi, il centravanti “di peso” diventa una soluzione anche quando la partita si sporca. Pali, respinte, mischie, corner: sono situazioni in cui la presenza di Vlahovic non garantisce automaticamente il gol, ma aumenta la probabilità che la Juventus riesca a restare pericolosa anche quando il piano A non funziona. E in partite tirate, la differenza tra un pareggio e una vittoria può essere un rimpallo che cade dalla parte giusta perché qualcuno era nel posto giusto.

La data del 14 marzo e il tema della gestione: condizione, rischi e scelte inevitabili

Dire “rientro il 14 marzo” non significa automaticamente “titolarità” né, soprattutto, “novanta minuti”. Il punto chiave è che la Juventus dovrà trasformare un recupero medico in un recupero sportivo, e farlo nel momento più delicato dell’anno. Un conto è tornare ad allenarsi con regolarità, un altro è reggere lo stress della partita: contrasti, cambi di ritmo, scatti in profondità, frenate improvvise, duelli aerei. È qui che spesso si decide la riuscita di un rientro: non nella prima convocazione, ma nelle due o tre settimane successive, quando la tentazione di accelerare diventa forte e il rischio di ricadute si alza.

La trasferta di Udine del 14 marzo è, da questo punto di vista, un banco di prova perfetto e insieme pericoloso. Perfetto perché rappresenta una partita “vera”, fisica, con una squadra che storicamente sa alzare il livello agonistico in casa; pericoloso perché proprio quel tipo di gara mette immediatamente alla prova un attaccante che rientra: contatti, marcature strette, ritmi non sempre lineari. Se la Juventus sceglierà la prudenza, potrebbe inserirlo a gara in corso; se invece servirà una scossa immediata, potrebbe partire dall’inizio con una gestione programmata.

Qui entra in gioco anche la lettura del momento: la Juve non può semplicemente “riaccogliere” Vlahovic, deve integrarlo in una squadra che nel frattempo ha trovato altri automatismi. E questo è un passaggio delicato: quando torna un titolare, si ridistribuiscono responsabilità e spazi, e non sempre l’equilibrio è immediato. Un centravanti forte tende ad attrarre palloni, attenzioni e aspettative. Se la squadra diventa troppo dipendente dalla sua presenza, il rischio è di perdere fluidità; se invece lo usa come un corpo estraneo, il rischio è di non sfruttarlo. L’obiettivo deve essere un rientro che migliori tutti, non soltanto l’attacco sulla carta.

Infine, c’è un aspetto di gestione mentale. Un giocatore che rientra dopo uno stop lungo ha spesso due spinte contrapposte: la voglia di dimostrare subito e il timore (anche inconscio) del nuovo infortunio. Il compito dello staff è costruire condizioni in cui l’attaccante possa esprimersi senza forzare, ma anche senza giocare “col freno a mano”. Per questo la data del 14 marzo ha un valore simbolico: segna l’inizio di una fase, non la fine del problema. E la Juventus dovrà essere lucida nel non trasformare un ritorno atteso in una pressione che si ritorce contro.

L’effetto sul gruppo e sugli obiettivi: cosa cambia davvero nella corsa finale

Il rientro di Dusan Vlahovic incide anche su ciò che non si vede nelle statistiche: gerarchie, leadership, responsabilità. In una grande squadra, l’attaccante centrale è spesso il termometro emotivo: se c’è, gli altri si sentono coperti; se manca, i compiti si moltiplicano e la pressione si distribuisce in modo diverso. Quando torna un giocatore così, cambia la percezione collettiva: non perché “con lui si vince di sicuro”, ma perché la squadra sente di avere più soluzioni. E nel finale di stagione, avere più soluzioni è spesso sinonimo di punti.

Dal punto di vista tattico, la Juventus potrebbe ritrovare una maggiore varietà: attacco più diretto quando serve, palleggio più ragionato quando conviene, e soprattutto la possibilità di alternare i piani partita senza snaturarsi. Una squadra che ambisce a rimanere agganciata ai suoi obiettivi non può essere prevedibile: deve saper vincere 1-0 soffrendo, ma anche 3-1 quando l’avversario concede spazi. Con Vlahovic, il ventaglio si amplia: più presenza in area, più possibilità di giocare sugli esterni, più minaccia sulle palle inattive. E questo costringe gli avversari a preparare partite diverse, a fare scelte difensive più conservative, a rinunciare magari a qualche uscita aggressiva per paura della profondità.

Inoltre, cambia la gestione delle energie. Un attaccante che permette di risalire il campo con un appoggio pulito riduce la quantità di corse “a vuoto” degli altri. Un esterno che può crossare con un bersaglio credibile spreca meno palloni; un centrocampista che ha una punta a cui appoggiarsi evita qualche giocata rischiosa nella propria metà campo. Sono dettagli, ma in una stagione lunga diventano chilometri risparmiati e lucidità in più nei minuti finali.

Il rientro atteso per il 14 marzo arriva anche in un punto in cui la narrazione cambia rapidamente: una vittoria può riaccendere entusiasmo e convinzione, una battuta d’arresto può generare nervosismo. Vlahovic, in questo senso, non è solo una risorsa tecnica: è un elemento che può spostare l’inerzia, perché porta con sé una promessa implicita di pericolosità costante. E quando una squadra sente di poter fare gol anche senza dominare, spesso gioca con un livello di serenità superiore.

Il finale, però, resta aperto: non basterà che Vlahovic torni a disposizione, servirà che torni “centrale” nel modo giusto. Se la Juventus riuscirà a inserirlo senza perdere equilibrio e senza forzare i tempi, la data del 14 marzo potrà diventare un punto di svolta. Se invece il rientro verrà bruciato dalla fretta o da un contesto troppo carico di aspettative, il rischio è che un’opportunità si trasformi in un nuovo problema. Nel calcio di marzo, spesso, la differenza tra le due strade è fatta di scelte piccole ma decisive.