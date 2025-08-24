Juventus-Parma, le probabili formazioni: debutto per David al centro dell’attacco bianconero

Juventus-Parma, la nuova stagione di Serie A per i bianconeri di Tudor si apre all’Allianz Stadium con un match che promette scintille: la Vecchia Signora debutta davanti ai propri tifosi contro il Parma di Carlos Cuesta, neopromosso che torna nella massima serie con grande entusiasmo e voglia di stupire. I bianconeri cercano conferme dopo un’estate di intenso lavoro, mentre i gialloblù si presentano con l’entusiasmo del ritorno e una formazione che ricalca l’impianto visto in Coppa Italia.

Serie A – 1ª giornata

Domenica 24 agosto, ore 20.45

Arbitro: Marcenaro

Diretta tv: DAZN

📃 I convocati per la prima gara in Serie A di questa stagione ⚪️⚫️ #JuveParma



— JuventusFC (@juventusfc) August 24, 2025

Come arriva la Juventus

La Juventus si prepara all’esordio stagionale contro il Parma con il 3-4-2-1 disegnato da Igor Tudor.

In porta ci sarà Di Gregorio. Difesa a tre composta da Kalulu, Bremer e Kelly, con quest’ultimo in leggero vantaggio su Gatti. A centrocampo, sulla destra il ballottaggio è tra João Mario e Nico Gonzalez; in mezzo sicuro di una maglia Thuram, affiancato da uno tra Koopmeiners e Locatelli. A sinistra agirà Cambiaso. Sulla trequarti spazio a Conceicao e Yildiz, mentre davanti l’unica punta sarà David, nettamente favorito su Vlahovic.

Come arriva il Parma

Il Parma di Carlos Cuesta, al debutto in Serie A, dovrebbe confermare la formazione vista in Coppa Italia contro il Pescara.

In porta ci sarà Suzuki; in difesa linea a tre con Delprato, Circati e Valenti. Sugli esterni, confermati Lovik a destra e Valeri a sinistra. A centrocampo certi del posto Keita e Bernabè, con Ordonez in vantaggio su Sorensen per completare il reparto. In attacco, spazio a Pellegrino affiancato da Almqvist.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; João Mario (Nico Gonzalez), Thuram, Koopmeiners (Locatelli), Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

All. Tudor

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Keita, Bernabè, Ordonez (Sorensen), Valeri; Pellegrino, Almqvist.

All. Cuesta

