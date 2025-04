Juventus-Monza: pronostico, statistiche e migliori quote Serie A

La Serie A entra nelle sue battute finali e il match tra Juventus e Monza, in programma all’Allianz Stadium di Torino, si preannuncia ricco di spunti, nonostante i differenti obiettivi delle due formazioni. I bianconeri sono chiamati a non commettere passi falsi nella corsa alla qualificazione in Champions League, mentre i brianzoli, ormai matematicamente retrocessi, cercano di chiudere con dignità il loro campionato complicato.

Dati e statistiche: Juventus a caccia di punti per la Champions

La Juventus guidata da Igor Tudor occupa attualmente la quinta posizione in classifica con 59 punti, a una sola lunghezza dal quarto posto che vale l’accesso diretto alla prossima Champions League. Di seguito, alcuni dati salienti che evidenziano lo stato di forma delle due squadre:

Juventus: 59 punti, reduce dalla prima sconfitta con il nuovo allenatore (0-1 contro il Parma ).

). Monza: ultimo posto con 15 punti, a 11 dalla salvezza, dopo la sconfitta interna contro il Napoli .

. All’andata, i bianconeri hanno vinto 2-1 in trasferta.

Le probabili formazioni mostrano scelte offensive per entrambe le squadre. La Juventus dovrebbe schierare Kolo Muani come terminale offensivo, supportato da Kenan Yildiz e Nico Gonzalez. Il Monza si affida a Caprari in attacco, con Zeroli e Dani Mota alle sue spalle.

Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Dazn, domenica 27 aprile 2025 alle 18:00.

Per quanto riguarda il pronostico, le quote riflettono le differenti motivazioni delle due squadre:

Esito Miglior Quota Bookmaker Vittoria Juventus (1) 1.18 Lottomatica Over 2,5 1.53 GoldBet Kolo Muani marcatore 2.00 Sisal

La Juventus è dunque favorita, mentre il Monza proverà a rendere la vita difficile agli avversari e a raccogliere punti preziosi per l’orgoglio.

Per concludere, la sfida tra Juventus e Monza rappresenta un crocevia importante per i bianconeri, determinati a conquistare la zona Champions League. Le quote vedono nettamente favorita la squadra di casa, con il segno 1 a 1.18, l’Over 2,5 a 1.53 e Kolo Muani marcatore a quota 2. Segui i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato sugli sviluppi e sulle migliori analisi delle partite di Serie A!