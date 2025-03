Juventus, senti Maifredi: “Motta presuntuoso come me”, poi lancia la bomba sul nuovo allenatore

Gigi Maifredi non ha dubbi: il Thiago Motta visto alla Juventus ha sbagliato tutto. L’ex tecnico bianconero, intervistato da Libero, ha tracciato un parallelo tra la propria esperienza alla guida della Vecchia Signora e quella del tecnico italo-brasiliano, con una sentenza netta: “È arrivato a Torino credendo di essere un dio in terra, come me, e ha sbattuto la faccia“.

Maifredi, che nel 1990 fu chiamato a rivoluzionare il calcio juventino, sottolinea le differenze: “Io dovevo cambiare il concetto di un club, lui invece doveva migliorare il gioco. Ma alla Juve non puoi pensare di allenare come a Bologna: lì i giocatori danno tutto per andare in una big, a Torino ci sono già e devi trattarli da top player“.

Maifredi non risparmia critiche nemmeno alla società: “Giuntoli non lo ha aiutato, così come non aveva aiutato Allegri l’anno scorso. Ha dimostrato di non essere l’uomo giusto per risollevare la situazione”. E adesso? Con Igor Tudor in panchina, secondo l’ex allenatore, la Juve sta solo prendendo tempo: “Penso sarà un traghettatore. Sono certo che i bianconeri hanno in mente un colpo grosso“.

Juventus, Maifredi sgancia la bomba sul nuovo Mister

E il nome che sussurra è di quelli che fanno tremare l’Europa: Pep Guardiola. “Ha un contratto con il City, ma vuole allenare in Italia. Gli manca solo lo scudetto in Serie A e la Juventus è l’eccellenza del nostro calcio. Sarebbe come Hamilton in Ferrari”.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, Maifredi immagina già la Juventus di Guardiola: “Al centro del gioco metterebbe Koopmeiners, farebbe di Yildiz un perno e valorizzerebbe Vlahovic. Poi porterebbe a Torino tre-quattro dei suoi fedelissimi da Manchester”.

Fantamercato? Forse. Ma quando parla Maifredi, il calcio italiano ascolta. E la Juventus, nel frattempo, sogna in grande. Un nome come quello di Guardiola, si può star certi, porterebbe enorme entusiasmo e sarebbe una vera svolta per il club. Il tempo dirà se Maifredi ha colto nel segno.

Leggi anche: