Juve Stabia-Cittadella: pronostico e statistiche della 28ª giornata di Serie B 2024/2025

Juve Stabia e Cittadella si preparano a scendere in campo nel match valido per la 28ª giornata di Serie B 2024/2025, previsto per sabato 1° marzo. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte nel turno precedente e cercheranno di invertire la tendenza per perseguire i rispettivi obiettivi stagionali. La partita si terrà allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia e si preannuncia carica di emozioni e tensioni agonistiche.

Statistiche e precedenti di Juve Stabia

La Juve Stabia, attualmente al sesto posto con 39 punti, arriva a questo incontro con un ‘dente avvelenato’ dopo la discussa sconfitta per 3-1 contro il Pisa. In quella partita, le decisioni arbitrali, in particolare l’espulsione di Candellone e il rigore assegnato ai toscani, hanno suscitato polemiche e proteste. Nonostante ciò, le Vespe hanno dimostrato solidità in casa, conquistando 24 punti dei 39 totali proprio tra le mura amiche.

Nella conferenza stampa post-partita, il presidente Andrea Langella ha espresso la sua frustrazione per le ripetute ingiustizie subite dalla sua squadra, rinnovando l’appello per una maggiore equità nel sistema arbitrale. Dal canto suo, l’allenatore Guido Pagliuca si aspetta una reazione determinata dai suoi giocatori, per mantenere viva la speranza di un posto nei play-off.

Dall’altra parte, il Cittadella naviga in acque più agitate, stazionando a 30 punti e con solo una lunghezza di vantaggio sulla zona playout. La recente sconfitta per 2-0 contro il Modena ha evidenziato alcune lacune nella loro solidità difensiva, come sottolineato dall’allenatore Alessandro Dal Canto. La squadra veneta è chiamata a ritrovare fiducia e determinazione per evitare di scivolare ulteriormente in classifica.

Per gli appassionati, la partita Juve Stabia-Cittadella sarà trasmessa in diretta su DAZN e Prime Video, offrendo la possibilità di seguire ogni momento del match.

In conclusione, il match tra Juve Stabia e Cittadella si presenta come una delle sfide più attese della giornata, per l’importanza in termini di classifica e per le emozioni che entrambe le squadre sapranno regalare. Le quote scommesse suggeriscono un leggero favore per i padroni di casa, con il segno 1X + Multigol 1-4 quotato a 1,50. Alternativamente, il segno Over 0.5 primo tempo è proposto a 1,45.

