La stagione del tennis mondiale si chiude con le ATP Finals di Torino, evento in cui Jannik Sinner rappresenta il punto di riferimento per il pubblico italiano. L'atleta altoatesino è atteso questa sera alle 20.30 per il match inaugurale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, già battuto da Sinner in tre occasioni durante l'anno, inclusa la recente finale del Masters 1000 di Parigi.

“Pessima notizia”. Sinner, succede tutto a poche ore dall’esordio alle Finals

Parallelamente all’entusiasmo per l’esordio di Sinner, si registra un nuovo capitolo nella rivalità con Carlos Alcaraz. I due contendenti si dividono la scena mondiale da due stagioni, e le Finals rappresentano un’occasione decisiva per la conquista della posizione numero uno nel ranking ATP. Per concludere il 2025 in testa alla classifica, Sinner dovrebbe trionfare senza sconfitte e sperare in una battuta d’arresto dello spagnolo. In caso di una sola sconfitta, Alcaraz non dovrebbe superare le due vittorie nel girone e fermarsi in semifinale per consentire all’italiano di recuperare il vantaggio.

Sinner perde la posizione numero uno nel ranking ATP

A poche ore dall’inizio delle ATP Finals, è avvenuto un cambiamento significativo nella classifica: Carlos Alcaraz ha riconquistato la vetta del ranking, superando Sinner di 1050 punti grazie al sistema di calcolo dei punteggi ATP. Nonostante ciò, Sinner mantiene una condizione di forma eccellente sul cemento indoor, con una striscia di 26 vittorie consecutive che include i titoli di Vienna e Parigi. Secondo i dati di Tennis Insights, il suo rendimento in questi tornei ha raggiunto un rating medio di 9.4. L’ultima sconfitta indoor risale alla finale delle Finals 2023 contro Novak Djokovic.

