L’Italia non andrà al Mondiale 2026. La sconfitta nello spareggio contro la Bosnia ed Erzegovina, maturata dopo una partita trascinata fino ai rigori e segnata da un’espulsione pesantissima, chiude un’altra porta che sembrava impensabile anche solo pochi anni fa. È una sentenza sportiva, ma soprattutto un detonatore: perché il risultato non resta confinato nei novanta minuti (o centoventi), bensì investe inevitabilmente il commissario tecnico Gennaro Gattuso, la federazione guidata da Gabriele Gravina e l’intero ecosistema che alimenta la Nazionale, dalla formazione dei giovani alla competitività del campionato.

La partita ha seguito un copione crudele: l’Italia è passata in vantaggio con Moise Kean, poi ha dovuto cambiare pelle dopo il cartellino rosso diretto a Alessandro Bastoni prima dell’intervallo. In inferiorità numerica, gli Azzurri hanno provato a resistere, ma nel finale è arrivato il pareggio bosniaco firmato da Haris Tabakovic. Supplementari, tensione, poi la lotteria dei rigori: e lì, ancora una volta, la Nazionale si è scoperta fragile. Il verdetto è pesantissimo non solo per l’oggi, ma per l’immagine internazionale e per l’orizzonte competitivo dei prossimi anni.

La partita che ha fatto esplodere tutto: vantaggio, rosso e crollo ai rigori

Dentro lo spareggio c’era già un carico emotivo enorme, ma l’andamento del match ha trasformato la pressione in una trappola. Il gol iniziale di Moise Kean aveva dato l’illusione di una serata “in controllo”, quella che permette a una squadra esperta di gestire tempi, ritmo e nervi. Invece la partita si è spezzata sul rosso a Alessandro Bastoni, un episodio che ha cambiato geometrie e psicologia: perché giocare in dieci in uno spareggio non significa solo abbassarsi, significa rinunciare a respirare con continuità, difendere più metri, spendere più energie mentali oltre che fisiche, e soprattutto convivere con la sensazione che ogni errore possa diventare fatale.

Da lì l’Italia ha scelto la strada più istintiva: proteggere il vantaggio, compattarsi, ridurre i rischi. Ma una Nazionale che si chiude troppo presto finisce spesso per alimentare l’onda avversaria. La Bosnia ed Erzegovina ha preso campo, ha aumentato la presenza offensiva e ha alzato il numero di palloni giocati negli ultimi trenta metri, costringendo gli Azzurri a una partita di rincorse e scivolamenti continui. Il pareggio di Haris Tabakovic al 79’ è arrivato proprio quando la gestione “di resistenza” stava diventando sopravvivenza: non un singolo errore isolato, ma la conseguenza di una partita che progressivamente aveva tolto all’Italia le possibilità di uscire e di spezzare il ritmo.

Nei supplementari il tema è diventato doppio: da una parte la stanchezza di chi ha giocato per lunghi tratti con un uomo in meno, dall’altra la paura di scoprirsi. In queste condizioni spesso non vince chi è più forte, ma chi resta più lucido: nei duelli, nelle scelte, nella gestione dei momenti “morti”. Ai rigori, poi, si entra in un territorio che non è solo tecnico. È routine, preparazione, ma anche qualità nervosa: saper ripetere un gesto sotto un peso specifico enorme. Il risultato finale ha consegnato la qualificazione alla Bosnia e ha lasciato l’Italia con la sensazione peggiore: non quella di essere stata travolta, ma quella di essersi lentamente svuotata fino a non reggere l’ultimo passo.

Gattuso e Gravina al centro del ciclone: il giorno dopo tra responsabilità e scelte obbligate

Quando una Nazionale manca un obiettivo di questa portata, l’analisi non può fermarsi alla partita. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso finisce inevitabilmente nel mirino: per le scelte iniziali, per la gestione del match dopo l’espulsione, per il modo in cui la squadra ha reagito (o non ha reagito) al cambio di scenario. Ma la questione, qui, è ancora più ampia: perché non è un fallimento isolato, è l’ennesimo colpo in una sequenza che ha già lasciato cicatrici profonde. E proprio per questo il dibattito non riguarda solo “chi”, ma “che cosa” rappresenti davvero la panchina della Nazionale in questo momento storico: un posto da cui costruire un ciclo, o una poltrona che diventa un bersaglio al primo incidente grave.

Nel post-partita, le parole possono provare a spiegare, ma non possono cambiare la sostanza. La realtà è che un’eliminazione così produce due effetti immediati: frattura emotiva con il pubblico e apertura di un dossier politico-sportivo. Il presidente federale Gabriele Gravina finisce al centro della discussione per una ragione semplice: l’idea di responsabilità sistemica. Perché la Nazionale è la punta dell’iceberg; sotto ci sono programmazione, riforme, rapporto con i club, valorizzazione dei settori giovanili, minutaggio, qualità del campionato, cultura tecnica. Quando l’iceberg colpisce, la domanda ricorrente diventa: il problema è l’allenatore o l’ambiente che lo circonda?

Le prossime settimane, a questo punto, diventano un bivio obbligato. La federazione dovrà scegliere una linea: difendere il progetto tecnico e assorbirne il colpo, oppure voltare pagina subito, sperando che un cambio di guida riscriva l’inerzia. Entrambe le strade hanno costi. Tenere Gattuso significherebbe ammettere che la crisi è più grande del singolo risultato e che serve tempo; cambiarlo significherebbe ammettere che la squadra non ha trovato identità sufficiente per reggere una partita “sporca” e che il gruppo non è stato guidato in modo adeguato nei momenti decisivi. In parallelo c’è la dimensione politica: quando manca il Mondiale, le pressioni interne aumentano, e ogni scelta diventa un messaggio al sistema calcio.

Ma c’è un punto che non può essere aggirato: l’assenza dal Mondiale non è solo un danno sportivo. È un impatto economico e reputazionale che si riverbera sul movimento, sull’attrattività, sui ricavi indiretti, sulla spinta culturale verso i giovani. È un taglio netto nella narrativa del calcio italiano. E quando la narrativa si spezza, le “colpe” diventano quasi inevitabilmente una lotta di posizionamento: allenatore contro federazione, club contro federazione, campionato contro Nazionale. Il rischio è che, mentre si cerca un colpevole, si perda l’occasione di fare l’unica cosa utile: riconoscere i problemi e impostare decisioni coerenti, anche impopolari.

Che cosa cambia adesso: identità, ricambio e ricostruzione dopo il terzo Mondiale mancato

Il punto più doloroso è che questa eliminazione non si presenta come un incidente di percorso, ma come una conferma: l’Italia resta fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, una sequenza che pesa come un marchio. E quando un evento si ripete, non si può più trattare come un’anomalia: diventa un indicatore. La conseguenza principale, ora, è la necessità di ridefinire l’identità tecnica della Nazionale. Identità significa: che tipo di squadra vuole essere l’Italia? Una squadra di controllo e palleggio, capace di imporre il proprio calcio? Una squadra di transizioni e intensità? Una squadra più pragmatica, pensata per reggere anche partite in cui l’avversario ti porta sul piano fisico e mentale?

La partita con la Bosnia ha mostrato quanto sia complicato, per l’Italia, gestire gli eventi negativi senza perdere completamente la capacità di offendere. Restare in dieci può capitare a chiunque; la differenza la fa la reazione strutturata: meccanismi di uscita, capacità di tenere palla anche con inferiorità, lucidità nel guadagnare falli e metri, leadership in campo. In assenza di queste risposte, il match diventa una lunga difesa posizionale e il finale si trasforma in una roulette. E qui entra in gioco un tema che spesso si sottovaluta: la leadership. Non bastano i giocatori forti; servono giocatori che sappiano “tenere” una serata storta, guidare le scelte dei compagni, abbassare la temperatura emotiva quando sale la tensione.

La ricostruzione passa poi dal ricambio e dalla profondità. Il gol di Moise Kean e la presenza di giocatori come Alessandro Bastoni indicano che i profili non mancano, ma la domanda è: quanto è ampia la base di giocatori pronti per partite ad alta pressione? Quanto è consistente la produzione di talenti in ruoli chiave? E quanto spazio reale hanno questi profili nei loro club per crescere con continuità? Il tema non è solo “far esordire giovani”, ma farli arrivare alla Nazionale con un bagaglio di partite ad alto livello, con responsabilità, con minuti, con abitudine a essere decisivi. Senza questo, ogni ciclo tecnico rischia di inciampare nello stesso punto: la distanza tra potenziale e solidità.

Infine, c’è l’aspetto culturale: dopo un fallimento così, la tentazione è azzerare tutto e ripartire “contro” qualcuno. Ma il calcio non si ricostruisce con il solo rimbalzo emotivo. Serve una linea chiara: obiettivi realistici, programmazione condivisa con i club, formazione tecnica, protezione dei percorsi dei talenti, e un’idea di Nazionale che non cambi pelle a ogni scossone. Perché la vera differenza, nel lungo periodo, la fa la coerenza: quella che impedisce di trasformare ogni crisi in una guerra interna. Oggi l’Italia ha perso un Mondiale, ma soprattutto ha perso un pezzo di credibilità: recuperarla richiederà scelte nette, tempi lunghi e un’assunzione di responsabilità che non può più essere rimandata.