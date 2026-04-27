Nel calcio italiano i numeri non si muovono solo con i gol, ma anche con le regole fiscali. Nelle ultime ore è tornato al centro del dibattito un tema che ai tifosi può sembrare lontano, ma che in realtà incide in modo diretto su mercato, stipendi, sostenibilità e – alla lunga – competitività: l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive. Il punto non è un tecnicismo da addetti ai lavori: per i club professionistici, soprattutto quelli che vivono su margini stretti, un’impostazione fiscale sfavorevole può trasformarsi in un freno strutturale, capace di cambiare le strategie sportive e di mercato.

La questione, oggi, è diventata attuale perché si intreccia con un contesto già complesso: controlli economici più severi, vincoli di sostenibilità, costi del lavoro in aumento e un sistema che fatica a crescere come ricavi. Se il calcio europeo corre su stadi moderni e fatturati globali, in Italia molte società sono costrette a fare i conti con un equilibrio delicato: basta un costo “extra” – o una regola interpretata in modo penalizzante – per passare da una gestione prudente a una stagione di tagli. Ed è qui che l’IRAP può diventare un fattore decisivo.

Perché l’IRAP è tornata un tema centrale per i club

L’IRAP non è una tassa “sul profitto” in senso classico: è un’imposta che colpisce la produzione di valore sul territorio e, a seconda della struttura dell’azienda, può pesare in modo significativo sul costo del lavoro. Nel calcio questo aspetto è cruciale, perché la voce principale di spesa è proprio quella legata al personale: stipendi di calciatori e staff, contributi, premi, bonus, costi di gestione sportiva. In un settore dove la differenza tra ambizione e prudenza spesso si misura in pochi milioni, anche una componente fiscale che agisce come “moltiplicatore” dei costi può cambiare le scelte.

Il tema diventa ancora più delicato se si considera che i club italiani, rispetto a molte concorrenti europee, hanno meno leve per compensare: ricavi da stadio spesso inferiori, strutture non di proprietà, sponsorizzazioni che crescono lentamente, valorizzazione commerciale limitata rispetto ai grandi brand internazionali. In questo scenario l’impatto dell’IRAP rischia di essere percepito come un handicap competitivo: non perché da solo determini la classifica, ma perché condiziona la capacità di pianificare e investire.

La conseguenza pratica è semplice: quando aumenta la pressione sui conti, le società reagiscono in modo prevedibile. Si riducono gli ingaggi, si preferiscono formule contrattuali più flessibili, si rimanda un rinnovo, si rinuncia a un profilo “pronto” per puntare su un giocatore più giovane e meno oneroso. E in una Serie A dove l’equilibrio è sempre più legato alla profondità della rosa, la sostenibilità fiscale diventa – indirettamente – una variabile sportiva.

C’è poi un secondo livello: la percezione degli investitori. Chi valuta l’acquisizione di un club o l’ingresso come socio guarda soprattutto due aspetti: stabilità normativa e prevedibilità dei costi. Se il quadro fiscale viene visto come incerto o penalizzante, il rischio percepito sale e il denaro diventa più caro. Tradotto: meno investimenti, più cautela, e un calcio che fatica a modernizzarsi. In un momento storico in cui la sostenibilità economica è diventata una parola d’ordine, l’IRAP torna a pesare perché colpisce proprio la variabile più “sensibile” dei bilanci: il lavoro.

Effetti concreti: ingaggi, mercato, giovani e progettualità

Quando si parla di tasse nel calcio, l’errore più comune è pensare che sia una partita solo da uffici amministrativi. In realtà l’effetto si vede a cascata sul campo. L’impatto di un’imposta legata ai costi del personale influenza almeno quattro aree strategiche.

1) La politica degli ingaggi. Se il costo complessivo di un contratto cresce oltre una certa soglia, la società è spinta a rinegoziare o a evitare investimenti lunghi e pesanti. Questo non riguarda solo i top club: anzi, spesso pesa di più su chi deve restare dentro parametri rigidi, magari per evitare perdite eccessive o per rispettare vincoli di sostenibilità. Il risultato è un mercato più prudente, con maggiore attenzione a bonus, prestiti, formule con riscatto condizionato e contratti scalari.

2) Il calciomercato in entrata e in uscita. Se il costo del lavoro è “caro”, diventa più facile scegliere di monetizzare una plusvalenza, anche rinunciando a tenere un giocatore nel momento migliore. È un meccanismo che i tifosi conoscono: la cessione “necessaria” per chiudere il bilancio. Ma se la pressione fiscale rende più oneroso mantenere una rosa competitiva, la tentazione di vendere aumenta e la programmazione sportiva perde stabilità.

3) La spinta sui giovani (ma non sempre nel modo giusto). Valorizzare i giovani è una strategia virtuosa quando nasce da un progetto tecnico. Diventa invece una scelta obbligata quando è l’unico modo per ridurre il costo del personale. Il rischio è creare squadre inesperte, costrette a vivere di fiammate e a oscillare tra buone prestazioni e passaggi a vuoto. Non è un discorso contro i giovani: è un discorso sulla qualità della progettualità che li accompagna.

4) La competitività internazionale. In Europa i dettagli contano: profondità della rosa, capacità di trattenere i migliori, continuità di progetto. Se i club italiani hanno meno margine per investire sul costo del lavoro, diventano più vulnerabili nelle trattative e più esposti al “prelievo” di altri campionati. Non serve immaginare scenari estremi: basta osservare quanto sia difficile, spesso, rinnovare senza sacrificare altre voci di bilancio.

In questo quadro, il tema IRAP si intreccia anche con la sostenibilità “regolamentare”: le società devono dimostrare equilibrio, capacità di rispettare parametri e, soprattutto, tenuta nel medio periodo. Qualsiasi voce che appesantisca strutturalmente il costo del personale rischia di ridurre la libertà di manovra proprio nei momenti decisivi: fine stagione, pianificazione estiva, rinnovi, investimenti su staff e infrastrutture.

Cosa può cambiare e perché il dibattito riguarda tutto il sistema

La questione, oggi, non si esaurisce in un “sì o no” all’IRAP: il vero tema è come rendere il sistema calcio compatibile con una crescita reale, senza alimentare una spirale di tagli e soluzioni tampone. Un’imposta che incide sul lavoro, in un settore che vive soprattutto di lavoro altamente specializzato, produce un effetto evidente: più alta è la pressione, più difficile è trasformare i ricavi in investimenti tecnici. E se gli investimenti tecnici calano, si riduce la qualità del prodotto, con conseguenze su audience, sponsor, valore dei diritti e, in definitiva, sui ricavi futuri.

Per questo il dibattito è destinato a coinvolgere non solo le società, ma anche istituzioni sportive e politiche: il calcio professionistico muove occupazione, indotto, visibilità internazionale. Ma è anche un comparto che negli ultimi anni ha evidenziato fragilità: bilanci spesso in tensione, dipendenza dalle plusvalenze, stadi vecchi, costi fissi elevati. In questo contesto, qualsiasi intervento – o mancato intervento – sul fronte fiscale viene letto come una scelta di indirizzo: facilitare l’investimento o mantenere un peso che, a catena, spinge verso ridimensionamento e prudenza estrema.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’equità tra territori: l’IRAP nasce come imposta regionale e quindi si porta dietro un elemento di “geografia fiscale”. Il calcio, però, compete su scala nazionale ed europea: per un club la partita non è contro il vicino di regione, ma contro chi offre salari migliori e strutture più moderne. Se la fiscalità complessiva rende più costoso operare, il rischio è che il sistema intero perda velocità.

In prospettiva, l’effetto più concreto potrebbe essere un mercato sempre più polarizzato: pochi club con capacità di assorbire costi e vincoli, e molti costretti a inseguire equilibrio con scelte conservative. Con un dettaglio: quando la forbice si apre, il campionato diventa meno imprevedibile, e l’imprevedibilità è uno degli ingredienti principali dell’interesse del pubblico. Anche qui, il fisco non segna gol, ma può incidere sul tipo di calcio che vediamo.

Il punto, in sintesi, è che la partita dell’IRAP nel calcio non è una discussione astratta. È una questione di competitività, sostenibilità e capacità di costruire progetti sportivi credibili. E, soprattutto, è un tema che arriva in un momento in cui le società non possono più permettersi errori: tra controlli economici, vincoli di bilancio e un calendario sempre più intenso, ogni scelta “di sistema” diventa un pezzo del risultato finale.