Inter-Torino, le probabili formazioni: Chivu riparte dal 3-5-2, Baroni pensa al 4-3-3

È tempo di debutto casalingo per l’Inter di Cristian Chivu, che dopo l’esordio positivo attende a San Siro il Torino di Marco Baroni. Una sfida che promette equilibrio: i nerazzurri cercano continuità con il nuovo allenatore, mentre i granata puntano a sorprendere con un assetto più offensivo. Lunedì 25 agosto, ore 20.45, il fischio d’inizio a San Siro: arbitra La Penna, diretta tv su DAZN e Sky.

Come arriva l’Inter

Nessuna rivoluzione tattica per Chivu, che ripropone l’Inter con il classico 3-5-2, lo stesso modulo utilizzato dal suo predecessore Inzaghi.

Davanti a Sommer, difesa composta da Pavard, Acerbi e Bastoni.

A centrocampo pesa l’assenza dello squalificato Calhanoglu: spazio quindi a Barella, Mkhitaryan e al neoacquisto Sucic. Sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco, con Luis Henrique pronto a subentrare.

In attacco confermata la coppia titolare Lautaro Martínez–Marcus Thuram, con Bonny pronto a entrare a gara in corso. Out per squalifica Francesco Pio Esposito.

"Voglio vedere una prestazione mentale e fisica, con coraggio e consapevolezza"



Guarda la conferenza stampa di Mister Baroni alla vigilia di Inter-Torino



👉 https://t.co/3Fc1jgDF3m pic.twitter.com/lClRElBDdz — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 24, 2025

Come arriva il Torino

Il nuovo Torino di Baroni è ancora alla ricerca di una precisa identità tattica. Per la difficile trasferta di San Siro, l’allenatore sembra orientato verso un 4-3-3.

Tra i pali ci sarà Israel, difesa a quattro con Pedersen a destra, Biraghi a sinistra e coppia centrale formata da Coco e Maripan.

In mediana, assente Asllani, sarà Ilkhan a guidare la manovra, affiancato da Casadei e Gineitis.

In avanti resta in dubbio la titolarità di Zapata: al suo posto si contendono una maglia Adams e Simeone, supportati da Ngonge e Vlasic.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Adams (Simeone), Vlasic.

Allenatore: Baroni.

