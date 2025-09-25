Inter, Lautaro torna titolare: a Cagliari possibile turno di riposo per Thuram

Inter, dopo lo spezzone contro il Sassuolo e la panchina nell’esordio di Champions League contro l’Ajax, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il posto da titolare. Il mal di schiena che lo aveva frenato è ormai alle spalle e sabato sera, nella trasferta di Cagliari, il capitano nerazzurro guiderà l’attacco fin dal primo minuto.

Thuram verso un turno di riposo

Resta da capire chi sarà il partner offensivo del numero 10. Marcus Thuram, che finora non ha saltato un minuto e ha già firmato cinque reti tra Serie A e Champions, potrebbe avere una serata di riposo per ricaricare le energie. Martedì a San Siro è in programma la sfida con lo Slavia Praga e sabato 4 ottobre arriverà la Cremonese, due impegni che richiedono massima freschezza.

Le alternative per Chivu

Al posto del francese potrebbe esserci spazio per Pio Esposito, acclamato dai tifosi e a caccia del suo primo gol in Serie A dopo le recenti apparizioni da subentrato. In alternativa, l’allenatore potrà contare anche su Bonny, che ha smaltito la botta alla caviglia rimediata contro il Sassuolo e tornerà regolarmente a disposizione.

Le probabili formazioni

Per la trasferta di Cagliari, l’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2 con Sommer in porta; in difesa spazio ad Akanji, Acerbi e Bastoni; sugli esterni Dumfries e Dimarco; a centrocampo Barella, Calhanoglu e Susic; in attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Il Cagliari dovrebbe rispondere con un 4-3-2-1: tra i pali Caprile; linea difensiva composta da Palestra, Mina, Luperto e Obert; a centrocampo Prati, Deiola e Adopo; sulla trequarti Folorunsho ed Esposito alle spalle di Belotti unica punta.

