Home | Il TG di Sport.it del 7 dicembre 2025 Le video notizie di oggi Il TG di Sport.it del 7 dicembre 2025 Rocco Placanica 7 Dicembre 2025 Le principali notizie sportive di oggi, 7 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Ultime Notizie Una brutta Roma cade a Cagliari: la decide Gaetano all'ultimo respiro 07 Dicembre 2025 Milan, Allegri frena: "Scudetto? No l'obiettivo è un altro" 07 Dicembre 2025 Inter, Chivu si leva un rospo: "I miei giocatori non erano finiti come diceva qualcuno" 07 Dicembre 2025 Scommesse Pronostico Atalanta-Chelsea: sfida decisiva in Champions League 07 Dicembre 2025 Concorezzo-Messina: statistiche, trend e quote aggiornate 07 Dicembre 2025 Pronostico Kairat Almaty-Olympiacos: analisi, precedenti e focus 07 Dicembre 2025 CONTENUTO SPONSORIZZATO Allenamento HIIT a casa: i libri per imparare