Le principali notizie sportive di oggi, 6 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con la Champions League dove si profila una situazione luci-ombre per le italiane. Passiamo poi al calciomercato con il Milan che punta forte su Mateo Pellegrino per rinforzare l’attacco a gennaio; quindi l’Inter che vince ma non convince, mentre il calendario si fa sempre più difficile. Chiudiamo con il tennis e con Lorenzo Musetti che continua a lottare per conquistare un posto alle ATP Finals di Torino.
Il TG di Sport.it del 6 novembre 2025
Rocco Placanica 6 Novembre 2025