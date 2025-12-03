Le principali notizie sportive di oggi, 3 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dal Milan che mostra progressi ma ancora difficoltà sotto porta: le strategie di mercato per gennaio. Poi l’Inter, dove il Ds Ausilio ribadisce che non ci saranno nuovi arrivi a gennaio. Poi la Juventus, con la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese che vale i quarti di finale. Chiudiamo con la Formula 1 e con il difficile momento della Ferrari.
Il TG di Sport.it del 3 dicembre 2025
Rocco Placanica 3 Dicembre 2025