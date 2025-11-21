Le principali notizie sportive di oggi, 21 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calciomercato con Juventus e Milan che si sfidano anche fuori dal campo. Poi l’Italia che si prepara alla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, quindi il Napoli con il faccia a faccia di Conte con i suoi calciatori. Passiamo poi al tennis e alla Coppa Davis con l’Italia che dopo l’Austria affronta il Belgio che ha eliminato la Francia. Infine la formula 1 con le prove libere a Las Vegas, dove Lando Norris ha dominato davanti ad Antonelli e Leclerc.
Il TG di Sport.it del 21 novembre 2025
Rocco Placanica 21 Novembre 2025