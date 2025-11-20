Le principali notizie sportive di oggi, 20 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con la nazionale di calcio italiana che ha conosciuto oggi il suo percorso nei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Poi parliamo di derby, con le parole di Adrien Rabiot, “cavallo di razza” del centrocampo milanista. Quindi la Juventus, dove continua la telenovela sul rinnovo di contratto di Kenan Yildiz. Chiudiamo con Sinner e con la polemica sulle tasse pagate dal fuoriclasse italiano del tennis.
Il TG di Sport.it del 20 novembre 2025
Rocco Placanica 20 Novembre 2025