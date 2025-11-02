Le principali notizie sportive di oggi, 2 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dalla rivoluzione ai vertici dell’Inter con il fondo Brookfield che ha acquisito le quote di maggioranza del club; restiamo sull’Inter che vince sul filo del gong al Bentegodi contro il Verona. Poi torniamo sul debutto vincente di Spalletti da allenatore della Juventus, con la vittoria in trasferta a Cremona; poi il Napoli, con il sofferto pareggio casalingo contro il Como. Passiamo poi al mercato e all’Inter che ha messo nel mirino un nome nuovo per il centrocampo e quindi al Milan, che prepara la sfida di vertice contro la Roma con tante assenze con i giallorossi che vogliono spezzare il tabù San Siro. Poi la Fiorentina, con le dimissioni di Daniele Pradé dal ruolo di direttore sportivo. Infine ancora il calciomercato, con i movimenti della Juventus a gennaio.
Il TG di Sport.it del 2 novembre 2025
Rocco Placanica 2 Novembre 2025