Il TG di Sport.it del 14 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 14 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e il caso Yildiz che tiene con il fiato sospeso i tifosi della Juventus; poi il calcio internazionale con Cristiano Ronaldo che rischia di saltare per squalifica le prime partite del Mondiale 2026. Poi la Nazionale italiana di Gattuso, costretta a disputare i playoff per le qualificazioni ai mondiali a meno di un’improbabile goleada con la Norvegia, e lo sfogo del Ct contro le intemperanze dei tifosi durante Moldavia-Italia. Chiudiamo con il tennis e con l’annuncio di Lorenzo Musetti sulla Coppa Davis.