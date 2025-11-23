Il Parma svolta e torna a vincere dopo due mesi, Verona battuto in casa sua

Hellas Verona-Parma 1-2, i ducali espugnano in trasferta il campo dell’Hellas con un netto 2-1, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da due mesi. Il successo assume un valore importante per la squadra di Cuesta, che trova una risposta concreta lontano da casa.

Dominio del Parma e primo vantaggio

La partita cambia subito passo con il Parma deciso a imporre il proprio gioco. I gialloblù di Verona, invece, appaiono poco incisivi e faticano a reagire. Il vantaggio ospite arriva a pochi minuti dal fischio d’inizio: il Parma sfonda grazie a un’azione ben costruita che porta al gol di Pellegrino, bravo a capitalizzare l’occasione.

L’Hellas Verona prova a scrollarsi la pressione di dosso e tenta di alzare il baricentro, ma commette errori in fase di impostazione che compromettono la rimonta. Il Parma gestisce con ordine e trova anche il secondo gol, sempre con Pellegrino, rete che sembra mettere in ghiaccio il risultato.

Accorcia il Verona ma non basta

Nella ripresa il Verona trova la rete della speranza con un’azione individuale che sorprende la difesa ospite. Il gol accende gli animi, ma la squadra di casa non riesce a produrre un forcing continuo e manca la giocata decisiva. Il Parma resiste, controlla i momenti di difficoltà e porta a casa tre punti vitali.

Per il Parma questo trionfo rappresenta una boccata d’ossigeno: dopo un periodo di risultati negativi, la vittoria può rilanciare fiducia e morale. Per il Verona, la sconfitta casalinga è un passo indietro: l’ennesima prestazione poco brillante in casa evidenzia problemi ancora irrisolti in zona salvezza.

Ora il Parma è chiamato a confermarsi, sfruttando questa svolta per scalare la classifica. L’Hellas Verona, invece, dovrà reagire rapidamente davanti al proprio pubblico se vorrà invertire la rotta e risalire in zona più tranquilla.

Leggi anche: