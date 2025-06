I tifosi cacciano Spalletti e scelgono il sostituto: “Ci salva solo lui”

Spalletti “cacciato” dai tifosi, un plebiscito per chi deve prenderne il posto. Il naufragio azzurro in Norvegia ha sancito, agli occhi degli appassionati, il fallimento dell’esperimento del Ct toscano. L’Italia non solo perde 3-0 in una partita che segna uno dei punti più bassi della gestione tecnica, ma lo fa senza identità, senza gioco, senza orgoglio. Una disfatta che rende già difficilissima la qualificazione al prossimo Mondiale.

A caldo, tra meme e rabbia digitale, sui social la condanna è arrivata rapida, quasi un esonero decretato in Rete. Il verdetto dei tifosi è univoco: è finito il tempo delle attese, serve un cambio netto. Ed ecco che, come un’unica voce, i tifosi ritrovano compattezza e unità sul nome del sostituto. Che per i tifosi italiani può essere uno solo: Claudio Ranieri.

Nella sera dell’umiliazione, mentre l’Italia affonda sotto i colpi della Norvegia, la parola “Ranieri” diventa virale su X. Il “tribunale del web” ha espresso la sua sentenza: l’unico in grado di rimettere insieme i cocci è lui, il tecnico gentiluomo capace di trasformare le missioni impossibili in realtà.

I commenti sono un fiume: “Via Spalletti, chiamate Ranieri”, “Solo a lui riuscirebbe il miracolo”, “Ranieri ct per non spegnere il sogno Mondiale”. E ancora: “L’unico allenatore che può restituire dignità al calcio italiano”.

Il pensiero collettivo è volato subito al Leicester dei sogni, alla salvezza con il Cagliari, all’impresa con la Roma portata in Europa dopo una risalita che sembrava quasi folle prevedere. L’Italia, secondo molti, ha bisogno esattamente di questo: una guida esperta, rassicurante, vincente.

C’è però anche chi frena: “Gli voglio troppo bene per vederlo sulla panchina della peggiore Nazionale di sempre. Lasciategli la pensione in pace”, scrive un utente. Un pensiero condiviso da chi, più che rabbia, prova tenerezza per un Ranieri che meriterebbe solo applausi e riposo dopo una carriera memorabile.

In attesa di mosse ufficiali da parte della FIGC, l’insurrezione social ha già incoronato il suo nuovo ct. Che si tratti di un moto passeggero o di un pressing destinato a farsi sentire anche nei piani alti del calcio italiano, poco importa. La sensazione è che l’era Spalletti sia già al termine. Il popolo azzurro vuole un nuovo condottiero. E ha deciso che solo Ranieri può riportarci in alto.

