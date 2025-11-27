Il Ringraziamento (Thanksgiving) è la festività per eccellenza negli Stati Uniti. La festa, che nasce dal racconto dei Padri Pellegrini secondo cui coloni inglesi e nativi Wampanoag condivisero un pasto per celebrare il raccolto dopo un anno molto difficile, è un momento collettivo anche più importante del Natale. Nel Giorno del Ringraziamento si sta in famiglia, si mangia insieme il tradizionale tacchino e, soprattutto, si guarda il football.

Il legame tra football americano e Giorno del Ringraziamento è antichissimo, e risale al XIX secolo: la prima partita viene disputata nel 1876 tra Yale e Princeton, college della East Coast. Negli anni successivi, molte università e scuole superiori iniziano a programmare regolarmente partite durante questa festività, usanza poi “assorbita” dalla NFL. La lega professionistica prevede inizialmente un match dei Detroit Lions, presenza fissa dal 1934, a cui poi si sono aggiunti i Dallas Cowboys a partire dal 1966. Vista la crescente domanda, dal 2006 la lega ha inserito nel cartello una terza partita serale: mentre i Lions e i Cowboys sono una presenza fissa, però, le squadre di questo terzo match ruotano ogni anno. Andiamo allora ad approfondire i match a cui assisteremo nel Thanksgiving 2025.

Detroit Lions vs Green Bay Packers

Detroit Lions vs Green Bay Packers è una classica della NFL, il match ideale da guardare in famiglia durante il Giorno del Ringraziamento. Per la prima volta in questa stagione, i Packers (7-3-1) partono sfavoriti, mentre i Lions (7-4) cercheranno una rivincita dopo la sconfitta per 27-13 maturata nella gara d’esordio a Lambeau Field. Detroit è in vantaggio 12-9-1 nel bilancio complessivo contro Green Bay, ma dovrà fare a meno del tight end Sam LaPorta, operato alla schiena. Nel precedente di Week 1, Detroit ha faticato molto a trovare l’All-Pro Amon-Ra St. Brown, cercato solo sei volte: per cambiare l’esito di questa partita, i Lions proveranno ad affidarsi con più costanza alle corse, in modo da preparare il terreno per il ricevitore quando sarà il momento.

Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs

Come detto, gli altri “ospiti fissi” del Ringraziamento sono i Dallas Cowboys, che stanotte affronteranno i Kansas City Chiefs. Dallas ha una delle peggiori difese del campionato: è ultima in NFL per separation allowed per target con 4,1 yard e concede 252,3 yard su passaggio a partita, peggio solo di Steelers e Bengals. Questo è un bel problema quando ti trovi ad affrontare un 2 volte MVP e 3 volte campione come Patrick Mahomes, che al momento ha lanciato per 2.977 yard lanciate ed è terzo in NFL per QB rating (71,9). Per la partita, inoltre, Mahomes avrà a disposizione tutto il reparto offensivo, dal ricevitore Rashee Rice al tight end Travis Kelce. Se i Cowboys vogliono anche solo provare a rallentare Mahomes e i Chiefs, alla ricerca disperata di una vittoria per continuare a inseguire i playoff, probabilmente dovranno farlo tramite la pass rush.

Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

La “terza partita” della giornata vede una rivalità divisionale della AFC North: Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals. Il match si preannuncia emozionate anche e soprattutto per il ritorno di Joe Burrow, che scende in campo per la prima volta dopo oltre due mesi di stop. Se lo scontro tra Ravens e Bengals è sempre affascinante, molto dipende dal fatto che in cabina di regia ci sono due dei migliori interpreti in assoluto del ruolo di quarterback: Lamar Jackson e, appunto, Joe Burrow.

I Ravens al momento vantano una striscia positiva di 5 vittorie, che li ha portati dall’ultimo al primo posto della divisione nel giro di un mese e mezzo. Al momento i corvi comandando la AFC North con il record di 6-5, al pari dei Pittsbugh Steelers: troppo poco, comunque, per rilassarsi e considerare i giochi fatti, anche perché le scorie di un inizio di campionato veramente brutto tendono ancora a emergere durante i match. Contro i Bengals servirà una partita perfetta.

Cincinnati si trova in una situazione ben peggiore, con solo 3 vittorie e 8 sconfitte. Joe Burrow rientra per provare a portare disperatamente la sua squadra ai playoff: il quadro è complesso, ma se c’è un atleta in grado di guidare una rimonta che sembra impossibile, quello è sicuramente la leggenda di LSU. Da un punto di vista morale, dunque, il match con i Ravens arriva forse nel momento migliore: una vittoria contro gli acerrimi rivali rivitalizzerebbe totalmente l’ambiente, attivando l’inversione di marcia a lungo cercata.

