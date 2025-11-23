Home | Guendouzi e Noslin fanno ripartire la Lazio: battuto il Lecce 2-0

Lazio-Lecce 2-0, la squadra di Sarri torna subito al successo dopo lo stop contro l’Inter e supera i salentini all’Olimpico, in una serata segnata dallo sciopero del tifo e dalle proteste contro Lotito. La squadra di Maurizio Sarri domina per lunghi tratti, soffre nel finale ma porta a casa tre punti importanti, nonostante le assenze e i nuovi infortuni di Cataldi e Gila.

Primo tempo di controllo: Guendouzi la sblocca

Il Lecce parte meglio e trova anche il vantaggio con Sottil, poi annullato per fallo su Isak. Da quel momento i salentini smettono di rendersi pericolosi e la Lazio prende il controllo della partita.

I biancocelesti alzano il ritmo, Falcone salva due volte su uno scatenato Dia, ma al 30’ arriva l’1-0: Mattéo Guendouzi si avventa sull’assist di Basic e firma la rete del vantaggio con una spaccata vincente.

Doppio palo e Lecce più offensivo

Nella ripresa Di Francesco cambia assetto passando al poker offensivo, ma la mossa rischia di esporre il Lecce: Tiago Gabriel manda in porta Dia, ma l’azione viene annullata dal VAR per fallo in partenza.

La Lazio continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, fermata da uno straordinario Falcone e da un doppio palo colpito da Guendouzi e Zaccagni. Con il passare dei minuti i biancocelesti calano e il Lecce alza la pressione, rendendosi pericoloso con Pierotti e Tiago Gabriel.

Noslin chiude il conto

Nel finale cresce la tensione, ma la Lazio gestisce bene i sette minuti di recupero e trova anche il 2-0. Merito di Provedel, che lancia in profondità Noslin: l’ex Verona attacca lo spazio, conclude due volte e alla seconda batte Falcone.

Con questo successo la Lazio sale a 18 punti, a -2 dalla Juventus. Il Lecce resta invece fermo a quota 10, ancora a +10 sulla zona retrocessione, ma con una striscia negativa da invertire.

