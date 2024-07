Golden Gala 2024, grandi firme a Roma il 30 agosto. Nonostante sia stato spostato nel calendario a causa dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, lo storico meeting di atletica leggera di Roma si prepara per l’edizione del 2024 con i migliori atleti mondiali. L’appuntamento di quest’anno potrebbe assumere una maggiore importanza a causa della coincidenza con i Giochi olimpici e grazie alle eccellenti performance dei nostri atleti fino ad ora, guidati da Gianmarco Tamberi, che è di nuovo la stella del Gala.

L’evento si terrà nella capitale il 30 agosto prossimo e vedrà la partecipazione del campione olimpico di salto in alto, pronto a continuare una stagione che potrebbe diventare storica dopo il suo successo agli Europei. Gianmarco Tamberi si troverà sulla pedana insieme al vice-campione del mondo JuVaughn Harrison e al campione indoor Hamish Kerr, promettendo una sfida che potrebbe essere una rivincita dei Giochi.

Nella velocità l’attenzione si sposterà in Africa dove Letsile Tebogo del Botswana, medaglia d’argento nei 100 metri e bronzo nei 200 ai Mondiali, sfiderà Ferdinand Omanyala del Kenya nei 100 metri, dove quest’ultimo vanta una prestazione di 9″79, la seconda migliore al mondo quest’anno. Nel campo femminile, grande interesse sarà per l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith e le sue sfide con la statunitense Mckenzie Long e la britannica Daryll Neita nei 200 metri.

Nella gara dei 400 metri, Quincy Hall cercherà di vincere il titolo dedicato ad Andrea Barbieri, con il ritorno in Diamond League del primatista italiano Luca Sito. Un’altra gara da seguire sarà quella degli 110 metri ostacoli, dove Lorenzo Simonelli è favorito dopo il suo argento ai Mondiali Indoor e l’oro continentale.

Nel salto in lungo, Andy Diaz si troverà a fronteggiare Fabrice Hugues Zango del Burkina Faso. Diaz, che indosserà per la prima volta la maglia della Nazionale Italiana, è impaziente di debuttare anche ai Giochi. Altri momenti di spicco saranno i duelli tra Malaika Mihambo e Larissa Iapichino nel salto in lungo e le performance di atleti come il campione mondiale del disco Daniel Stahl, il pesista italiano Zane Weir e il due volte campione mondiale indoor neozelandese Tom Walsh nel lancio del peso.

Il programma si concluderà con le gare di mezzofondo, con Gudaf Tsegay impegnata nei 1500 metri e un campo competitivo che include atleti come Hagos Gebrhiwet e Yomif Kejelcha nei 5000 metri, con il Kenya rappresentato da Jacob Krop, medaglia di bronzo mondiale.