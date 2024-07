Mancano poche settimane all’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024. La speranza dell’Italia è quella di tornare a casa con un ricco medagliere. Le aspettative intorno agli atleti azzurri sono altissime. Lo sport azzurro sta ritornando a proporre un roster di talenti di livello assoluto e l’obiettivo per i prossimi giochi è quello di portare a casa un medagliere di tutto rispetto. Il 26 luglio è prevista la cerimonia di apertura delle Olimpiadi parigine. Saranno due settimane di sport, che si concluderanno con la data di fine gare prevista per l’11 agosto. Ma vediamo chi sono gli atleti italiani con più medaglie olimpiche.

(Foto di Chesnot/Getty Images)

10. Oreste Puliti (4 ori, 1 argento)

Oreste Puliti è stato tra i migliori schermidori italiani di fioretto e sciabola per tutti gli anni Venti. Puliti vinse quattro medaglie d’oro olimpiche a squadre (fioretto a squadre / sciabola a squadre – 1920, sciabola a squadre – 1924, fioretto a squadre – 1928) e un argento (sciabola a squadre – 1928). Fu anche campione del mondo di fioretto individuale nel 1927 e nel 1929 e campione del mondo di fioretto a squadre nel 1929. Ha vinto i titoli italiani di fioretto nel 1921 e nel 1923 ed è stato campione di sciabola nel 1921-23. Dopo la sua morte, l’Associazione Scherma Lucca è stata ribattezzata Associazione Oreste Puliti.

(Foto di ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)

9. Piero D’Inzeo (2 argenti, 4 bronzi)

Piero D’Inzeo è stata una leggenda dell’equitazione azzurra. In carriera ha vinto sei medaglie olimpiche, tra cui l’argento ai Giochi Estivi di Roma 1960. Nato a Roma il 4 marzo 1923, debutta alle Olimpiadi nel 1948 partecipa nel salto ostacoli, mentre otto anni dopo a Melbourne conquista la prima medaglia: in sella ad Uruguay arriva il bronzo individuale nel salto a ostacoli e l’argento a squadre con il fratello Raimondo. In carriera ha accumulato otto partecipazioni olimpiche, l’ultima a Montreal nel 1976, con 2 argenti e 4 bronzi in bacheca.

(Foto di Bettmann Archive/Getty Images)

8. Raimondo D’Inzeo (1 oro, 2 argenti, 3 bronzi)

Raimondo D’Inzeo è il fratello di Piero, nato a Roma nel 1925. I due fratelli sono entrati nella storia dell’equitazione olimpica con il loro bottino di medaglie in otto partecipazioni consecutive, dal 1948 al 1976. Sono stati rinominati “Fratelli invincibili”. Roberto ha accumulato nella sua carriera olimpica 6 medaglie: 1 oro, 2 argenti e 3 bronzi.

(Foto di Heinz Ducklau/picture alliance via Getty Images)

7. Giuseppe Delfino (4 ori, 2 argenti)

Giuseppe Delfino è stato uno dei migliori schermidori italiani in un periodo in cui l’Italia dominava quell’arma. Ha fatto parte di tre squadre medaglia d’oro alle Olimpiadi (1952, 1956 e 1960) e di sei squadre per i Campionati del Mondo (1950, 1953, 1954, 1955, 1957 e 1958). Nel 1956 ha sfiorato l’oro olimpico, sconfitto da Richard Pew. La rivincita però è arrivata con le Olimpiadi in casa, sconfiggendo il britannico Allan Jay al tie-break.

(Foto di Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

6. Nedo Nadi (6 ori)

Nato a Livorno nel 1894, Nedo Nadi è stato il più grande schermidore della storia. Nel 1912 – appena diciottenne – partecipa alle Olimpiadi di Stoccolma dove vince l’oro nel fioretto. Ma la leggenda Nadi la conquista con i giochi olimpici del 1920 ad Anversa, dove vince la medaglia d’oro nel fioretto a squadre e anche nel fioretto individuale. La medaglia d’oro arriva anche nella spada a squadre. Poi altra specialità. La sciabola individuale e a squadre? Ma non cambia il risultato: doppia medaglia d’oro. Indimenticabile la finale di sciabola individuale, in cui Nedo batte in finale il fratello Aldo nell’unica finale tra fratelli della storia olimpica.

(Foto di Schirner/ullstein bild via Getty Images)

5. Gustavo Marzi (2 ori, 5 argenti)

Uno dei migliori schermidori italiani di fioretto e sciabola degli anni Trenta, Gustavo Marzi ha vinto ben sette medaglie olimpiche nella sua carriera. Il primo oro è arrivato nel fioretto individuale dei giochi olimpici del 1932. Nel 1936 ha vinto un altro oro insieme alla squadra italiana. Oltre agli ori, ha vinto cinque argenti. Tre di questi sono arrivati nella sciabola a squadre, dove gli ungheresi hanno dominato. Dopo una carriera ricca di vittorie, Marzi è morto all’età di 57 anni a causa di un cancro ai polmoni.

🥇 365 GIORNI DI SPORT – GIORNO 325 🥇



🗓️ 25 NOVEMBRE 1908 🗓️



Nasceva oggi Gustavo Marzi.



Con @Federscherma e @ItaliaTeam_it ha vinto 7 medaglie olimpiche e 20 medaglie mondiali 🤺#scherma #olimpiadi pic.twitter.com/QnDtb7gEo9 — Luca Lovelli (@lovelliluca) November 25, 2023

4. Giovanna Trillini (4 ori, 1 argento, 3 bronzi)

Giovanna Trillini ha partecipato ai suoi primi Giochi Olimpici a Barcellona nel 1992. Ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto individuale battendo in finale la cinese Huifeng Wang. Poi nella gara a squadre, insieme alle sue quattro compagne (Diana Bianchedi, Margherita Zalaffi, Francesca Bortolozzi Borella e Dorina Vaccaroni) ha vinto l’oro battendo la Germania. Ottimi risultati anche alle Olimpiadi ad Atlanta, dove vince l’oro nel fioretto femminile a squadre insieme a Francesca Bortolozzi Borella e Valentina Vezzali. Nel fioretto individuale, Giovanna ha perso è riuscita a conquistare il bronzo contro la francese Laurence Modaine. Ai Giochi Olimpici di Sydney del 2000 bronzo nelle gare individuali e oro in quelle a squadre. Ai Giochi di Atene 2004 Trillini è stata battuta in finale dalla connazionale Valentina Vezzali, conquistando così l’argento. L’ultima medaglia viene conquistata alle Olimpiadi di Pechino 2008, dove sconfitta dalla connazionale Margherita Granbassi conquista la medaglia di bronzo.

(Foto di Gary M. Prior/Getty Images)

3. Giulio Gaudini (3 ori, 4 argenti, 2 bronzi)

Giulio Gaudini fece il suo debutto olimpico come schermidore di fioretto nel 1924. Ai Giochi Olimpici di Amsterdam, portò la squadra italiana di fioretto alla vittoria. Due giorni dopo, si classificò terzo nella gara individuale. Nel 1932, Gaudini e gli azzurri persero nella finale di fioretto a squadre contro i francesi. Poi vinse un’altra medaglia di bronzo nel fioretto individuale. Medaglia d’argento invece sia nella sciabola a squadre che in quella individuale. Nel 1936 a Berlino Gaudini partecipò a entrambe le discipline nuovamente e nel fioretto a squadre gli azzurri vinsero la medaglia d’oro. Poi arrivò anche l’unica medaglia d’oro a livello individuale, nel fioretto.

(Foto: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images)

2. Valentina Vezzali (6 ori, 1 argento, 2 bronzi)

Valentina Vezzali è diventata la prima donna nella storia delle Olimpiadi a vincere cinque medaglie d’oro nella scherma. Valentina Vezzali tra il 1996 e il 2008, ha vinto tre volte il fioretto individuale (2000, 2004, 2008) e due volte la gara a squadre (1996, 2000). Ha vinto anche un argento individuale (1996) e un bronzo a squadre (2008).

(Il titolo della foto dovrebbe essere JACQUES DEMARTHON/AFP via Getty Images)

1.Edoardo Mangiarotti (6 ori, 5 argenti, 2 bronzi)

Edoardo Mangiarotti è l’atleta italiano con il maggior numero di medaglie olimpiche. Nel corso di cinque edizioni dei Giochi Olimpici, tra il 1936 e il 1960, ha collezionato 13 medaglie, di cui sei d’oro, nella spada e nel fioretto, diventando il più grande olimpionico italiano di sempre. Ha vinto anche 26 medaglie ai campionati mondiali (di cui 14 d’oro).

(-/AFP via Getty Images)

