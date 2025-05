Giro d’Italia, 15ª tappa: trionfa Carlos Verona ad Asiago, crolla Roglic

La 15ª tappa del Giro d’Italia 2025 mantiene le promesse: è giornata di fughe vincenti e a spuntarla è Carlos Verona, che regala alla Lidl-Trek la sesta vittoria in questo Giro. Il corridore spagnolo si impone con una grande azione sulla salita di Dori e conquista il traguardo di Asiago, dopo 220 km di battaglia e tanti colpi di scena. Dietro di lui, il gruppo maglia rosa arriva con mezzo minuto di ritardo, mentre Primoz Roglic crolla e scivola al decimo posto in classifica.

Una maxi-fuga e un finale esplosivo

Disegnata per gli attacchi da lontano, la tappa da Fiume Veneto ad Asiago si accende sin dalle prime pedalate. Si forma subito una maxi-fuga con 36 corridori: tra loro anche molti italiani (Cattaneo, Frigo, Fortunato, Ulissi, Zana) e big come Bardet, Gaudu e Tarling. Il gruppo maglia rosa lascia spazio, il margine si stabilizza sui quattro minuti.

Il primo scossone arriva sul Monte Grappa: attaccano Bernal, Del Toro e Carapaz, mentre Roglic e Tiberi perdono contatto, riuscendo però a rientrare in discesa. Davanti ci prova Marco Frigo, ma viene ripreso poco prima della salita di Dori (16,6 km al 5,3%), dove si forma il gruppo dei migliori tra i fuggitivi. Tra questi ci sono: Bilbao, Prodhomme, Frigo, Verona, Garofoli, Zana, Bardet, Lemmen, Stork, Fiorelli e Scaroni.

L’attacco di Verona, il crollo di Roglic

Sulla salita di Dori si decide tutto: Carlos Verona scatta e nessuno riesce a seguirlo. Lo spagnolo allunga e va a prendersi la vittoria solitaria, con 21 secondi di vantaggio su Stork e sugli altri ex compagni di fuga.

Nel gruppo maglia rosa, Del Toro, Carapaz e Bernal provano l’attacco, mentre Roglic si stacca e perde terreno. Lo sloveno conclude con oltre un minuto e mezzo di ritardo, una giornata nera che lo fa precipitare in decima posizione nella generale.

Il gruppo principale arriva con 30 secondi di ritardo da Verona, regolato in volata da Fiorelli.

ASIAGO, ITALY – MAY 25: Isaac Del Toro of Mexico and Team UAE Team Emirates – XRG celebrates at podium as Pink Leader Jersey winner during the 108th Giro d’Italia 2025, Stage 15 a 219km stage from Fiume Veneto to Asiago / #UCIWT / on May 25, 2025 in Asiago, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Classifica generale dopo la 15ª tappa

Isaac Del Toro conserva la maglia rosa, alla vigilia del giorno di riposo. Il corridore messicano dell’UAE guida con margine sui diretti inseguitori, in attesa di una terza settimana che si annuncia durissima.

🔝 Top 10 generale:

Isaac Del Toro (UAE) Simon Yates +1’20” Juan Ayuso +1’26” Richard Carapaz +2’07” Derek Gee +2’54” Damiano Caruso +2’55” Antonio Tiberi +3’02” Egan Bernal +3’38” Thymen Arensman +3’45” Primoz Roglic +3’53”

Prospettive: pausa e resa dei conti nella terza settimana

Domani il Giro osserva il secondo giorno di riposo, fondamentale per recuperare energie prima di un finale che si preannuncia selettivo e decisivo. I segnali lanciati nella tappa di Asiago parlano chiaro: Del Toro e Ayuso sono in crescita, Roglic in difficoltà, e tra i big solo Carapaz sembra avere margini per ribaltare la corsa.

📌 Il Giro entra nella fase calda: salite, tappe decisive e possibili rivoluzioni in classifica ci attendono nei prossimi giorni.

