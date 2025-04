Giro delle Fiandre: Van Aert e Evenepoel sfidano le quote

Il Giro delle Fiandre, una delle più celebrate classiche del ciclismo, si svolge nel cuore del Belgio, patria di leggende del pedale come Buysse, Leman e Museeuw. Quest’anno, tuttavia, i corridori di casa affrontano sfide significative, con Wout van Aert e Remco Evenepoel in difficoltà. Mentre il favorito Mathieu van der Poel punta a un record storico, il Belgio rischia di prolungare il suo digiuno nella gara più amata. La frustrazione tra i tifosi belgi cresce, mentre la competizione accende le rivalità ciclistiche storiche con i Paesi Bassi.

Van Aert in difficoltà: statistiche e prestazioni

Wout van Aert, un tempo considerato tra i migliori, ha mostrato prestazioni sotto tono nelle recenti gare. Malgrado il suo ritorno alle competizioni, non è riuscito a replicare il suo solito dominio. La sua migliore performance al Giro delle Fiandre risale al 2020, quando raggiunse il secondo posto dietro a Van der Poel. Quest’anno, la sua forma sembra ancora influenzata dalla preparazione in altura, come dimostrato dal suo 15° posto alla E3 Saxo Classic. Questo risultato è tutt’altro che soddisfacente per un atleta abituato a lottare per il podio.

D’altro canto, Remco Evenepoel fatica a recuperare la piena forma dopo una caduta avvenuta lo scorso dicembre. Nonostante abbia ripreso gli allenamenti, il giovane campione del mondo a cronometro non parteciperà alle classiche del nord, lasciando il Giro delle Fiandre senza una delle sue stelle nascenti. L’assenza di Evenepoel e la forma incerta di Van Aert lasciano al Belgio poche speranze di rompere il digiuno, che dura ormai dal 2017, quando Philippe Gilbert vinse l’ultima edizione per i corridori di casa.

Con i riflettori puntati su Van der Poel, la pressione sui ciclisti belgi aumenta. Se l’olandese dovesse vincere, diventerebbe il primo a conquistare la Ronde quattro volte, un traguardo che aumenterebbe ulteriormente la frustrazione tra i tifosi del Belgio. Nonostante tutto, una vittoria di Van Aert potrebbe ribaltare le aspettative e riportare la gloria in patria.

In conclusione, le aspettative per i corridori belgi al Giro delle Fiandre sono alte, ma le probabilità non sembrano a loro favore. Le quote scommesse attualmente favoriscono Van der Poel, mentre Van Aert è visto come un possibile outsider. Tuttavia, la storia ci insegna che nel ciclismo nulla è certo e le sorprese sono all’ordine del giorno.

