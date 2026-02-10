Il Milan entra nella fase cruciale della stagione con una notizia che può cambiare il suo orizzonte competitivo: il centravanti Santiago Gimenez è sempre più vicino al rientro dopo l’intervento alla caviglia destra eseguito a Amsterdam nel mese di dicembre. Assente dalla sfida di fine ottobre con l’Atalanta, il bomber messicano ha intensificato il lavoro e, a quasi due mesi dall’operazione, si sente prossimo al pieno recupero. Un ritorno che arriva nel momento in cui i rossoneri sono pienamente in corsa per i primi quattro posti in Serie A e restano l’avversario più credibile dell’Inter nella lotta Scudetto: la sua presenza può incidere su risultati, certezze e gerarchie offensive in vista dello sprint finale verso la prossima Champions League.

Il rientro di Gimenez e il percorso post-operatorio

La stagione di Santiago Gimenez ha preso una piega complessa già in avvio: tra agosto e fine ottobre i fastidi alla caviglia destra ne hanno limitato minuti, brillantezza e continuità, fino allo stop definitivo maturato dopo il match contro l’Atalanta. La decisione di intervenire chirurgicamente a dicembre, a Amsterdam, ha rappresentato la scelta più prudente per risolvere in modo definitivo un problema che rischiava di trascinarsi. Da lì è iniziato un percorso scandito in tappe: riposo protetto, fisioterapia mirata al recupero della mobilità articolare, potenziamento muscolare per ristabilire simmetria e stabilità, quindi graduale riatletizzazione in campo. In questa fase i carichi vengono modulati giorno dopo giorno, alternando sessioni tecniche a lavori neuromuscolari per restituire reattività, spinta sul breve e capacità di arresto-ripartenza, dinamiche imprescindibili per un numero nove che vive di scatti, duelli, pressioni e attacchi alla profondità.

Oggi, a quasi due mesi dall’intervento, i feedback sono incoraggianti: il giocatore si sente sempre più vicino al rientro competitivo, segnale che edema, dolore residuo e rigidità stanno lasciando spazio a sensazioni positive. La priorità resta scongiurare ricadute: l’ultima finestra prima del ritorno in partita prevede test funzionali progressivi (cambi di direzione ad alta intensità, salti monopodalici, sprint ripetuti) e sessioni “a tema” con il gruppo per riagganciare tempi di gioco e sincronismi. La gestione del contatto fisico, soprattutto nei contrasti spalla a spalla e nelle contese aeree, è l’ultimo tassello che certifica l’idoneità piena. In parallelo, staff tecnico e sanitario costruiscono un piano minuti che parta da ingressi controllati e, via via, estenda il perimetro d’azione, monitorando risposta della caviglia, qualità delle accelerazioni e recupero tra le sedute. Tutto questo mentre il calciatore ritrova automatismi: postura in area, attacchi sul primo e sul secondo palo, letture sulle seconde palle. Segnali che, messi insieme, raccontano un rientro sempre più vicino e la concreta possibilità di rivederlo protagonista nel cuore del campionato.

Cosa cambia per il Milan nella corsa Scudetto e Champions

Il ritorno di Gimenez può può essere una risorsa in più in vista del finale di stagione. Il Milan è in piena lotta per un piazzamento tra le prime quattro in Serie A e resta l’inseguitrice più credibile dell’Inter nella corsa al titolo: avere di nuovo il proprio centravanti di riferimento significa recuperare profondità, peso specifico in area e un riferimento per risalire il campo con più continuità. Con il messicano in campo, la squadra può variare registro: attacco diretto quando serve uscire dalla pressione, sviluppo sulle corsie con cross tagliati sul primo palo, combinazioni rapide tra punta e trequarti per liberare l’uomo tra le linee. La sua presenza riaccende anche le palle inattive offensive: blocchi, corse a incrociare e occupazione strategica dell’area alzano le probabilità di capitalizzare calci d’angolo e punizioni laterali, un gruzzolo di gol spesso decisivo nelle volate scudetto.

A livello psicologico, rivedere in gruppo un profilo come Santiago Gimenez restituisce fiducia e responsabilità condivisa: il gruppo sa di poter contare su una soluzione in più per sbloccare partite chiuse e per reggere l’urto nei finali punto a punto. In sua assenza, il Milan ha trovato risorse interne, variando uomini e compiti nei novanta minuti; col suo rientro, l’allenatore può calibrare meglio i cambi, distribuire i carichi e mantenere alta l’intensità in ogni fase della gara. Anche la gestione delle energie nel ciclo di partite di febbraio e marzo diventa più razionale: una rotazione credibile in attacco riduce il rischio di affaticamenti, preserva qualità negli ultimi metri e consente di preparare le gare chiave con più soluzioni di partita. Infine, c’è il tema della Champions del prossimo anno: centrare il piazzamento vale programmazione sportiva ed economica. Un terminale come il messicano, capace di attaccare la profondità e di incidere in area, può essere il fattore che trasforma pareggi in vittorie e consolida la media punti nel momento in cui la classifica si allunga e piccoli dettagli fanno la differenza.

Tempistiche, gestione dei minuti e prossime tappe

Le prossime settimane saranno un percorso a ostacoli controllato. La strada maestra prevede una convocazione quando tutti i parametri — clinici, funzionali e prestazionali — daranno luce verde. Da lì, i primi minuti arriveranno verosimilmente a gara in corso, con un minutaggio contingentato: ingressi nell’ultimo quarto d’ora, poi mezz’ora, fino a toccare una frazione piena senza affaticamenti anomali alla caviglia destra. Ogni step verrà accompagnato da analisi post–seduta: risposta del comparto muscolo-tendineo, qualità dell’appoggio, stabilità in frenata, capacità di ripetere sprint ravvicinati. Solo quando la somma dei dati dirà che i rischi sono minimi, si potrà parlare di titolarità stabile. In parallelo, il lavoro specifico proseguirà: propriocezione per affinare equilibrio e controllo, forza esplosiva per ritrovare la spinta sul primo passo, finalizzazione sotto pressione per riallineare gesto tecnico e ritmo partita.

Per il Milan, la pianificazione del rientro avrà un impatto diretto sulle scelte gara per gara. La presenza di Santiago Gimenez consente di adeguare il piano strategico all’avversario: attacco in campo aperto contro squadre che difendono alte, gioco di sponda e rifinitura bassa contro chi si schiera con blocco compatto. Al tempo stesso, la gestione dei minuti del centravanti potrà riordinare la gerarchia delle soluzioni offensive nei finali: più alternative per colpire nel momento in cui gli spazi si aprono, più equilibrio per proteggere i vantaggi quando servono centimetri e duelli aerei per risalire il campo. L’obiettivo è duplice: riportare il messicano a una condizione che gli consenta di esprimere il suo repertorio senza freni e, contemporaneamente, alzare il livello competitivo dell’intero reparto d’attacco. Con la volata di primavera alle porte e la necessità di macinare punti, il recupero del centravanti rappresenta una notizia che vale come un innesto di mercato a stagione in corso: nuova linfa, nuove combinazioni, nuova pressione sugli avversari.