Getafe vs Las Palmas: statistiche e pronostico

La Liga spagnola è sempre una delle competizioni calcistiche più seguite, e la 31ª giornata della stagione 2024-2025 promette spettacolo con match decisivi sia in zona salvezza che per le posizioni europee. Tra le sfide clou del weekend, spicca l’incontro tra Getafe e Las Palmas, due squadre con obiettivi diametralmente opposti ma entrambe bisognose di punti.

Getafe in forma, Las Palmas in difficoltà

Il Getafe, attualmente 11° in classifica con 39 punti, ha mostrato un ottimo stato di forma nelle ultime settimane, vincendo 3 delle ultime 4 partite. Questo slancio ha permesso alla squadra di distanziarsi dalla zona retrocessione, grazie anche alla convincente vittoria per 4-0 contro il Valladolid nell’ultimo turno. Dall’altra parte, il Las Palmas si trova in penultima posizione con soli 26 punti. La formazione isolana non vince da 13 incontri ufficiali, accumulando 9 sconfitte e 4 pareggi, una serie negativa che si è ulteriormente allungata con la sconfitta interna per 1-3 contro la Real Sociedad.

La partita si preannuncia come un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre. Il Getafe punta a consolidare il proprio posizionamento a metà classifica e continuare la striscia positiva, mentre il Las Palmas deve invertire la rotta per tenere accese le speranze di salvezza. Sul fronte delle scommesse, le quote indicano un leggero favore per i padroni di casa, ma l’incertezza del calcio può riservare sorprese.

Altri incontri della giornata vedono il Real Madrid impegnato sul campo dell’Alaves, cercando riscatto dopo la sconfitta in Champions League. Il Betis Siviglia e il Villarreal si sfideranno per una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione europea, mentre l’Atletico Madrid ospiterà il Valladolid in cerca di punti preziosi.

In sintesi, la 31ª giornata di Liga presenta match cruciali per diverse squadre, con il Getafe e il Las Palmas in primo piano. Le quote delle scommesse riflettono la forma attuale delle squadre, con il Getafe leggermente favorito. Tuttavia, in un campionato imprevedibile come quello spagnolo, nulla è scontato.

Segui tutti i pronostici di Sport.it per restare sempre aggiornato sugli ultimi sviluppi e analisi dettagliate. Scopri le nostre previsioni e confronta le tue opinioni con quelle dei nostri esperti!