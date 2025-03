Genoa vs Lecce: statistiche e pronostico salvezza

Genoa e Lecce si affrontano in uno scontro diretto cruciale per la salvezza nella 29ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono impegnate a mantenere la loro posizione nel massimo campionato italiano. Al Ferraris di Genova, l’atmosfera è carica di tensione, poiché solo sette punti separano i rossoblù dai salentini, rendendo ogni punto essenziale.

Analisi e statistiche del Genoa

Sotto la guida di Patrick Vieira, il Genoa è riuscito a tirarsi fuori dalla zona retrocessione, attestandosi a 32 punti in classifica. L’arrivo di Vieira, dopo l’esonero di Alberto Gilardino, ha portato una ventata di freschezza e determinazione nella squadra, culminando in un pareggio 1-1 contro il Cagliari nell’ultimo turno. La squadra ligure, con un solido 4-2-3-1, punta a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione.

Il Lecce, attualmente al sedicesimo posto, è in una situazione più critica. L’esonero di Gotti e l’arrivo di Marco Giampaolo non hanno ancora prodotto i risultati sperati. Con 25 punti, la squadra salentina è appena tre punti sopra la zona retrocessione. Nell’ultima sfida, hanno subito una sconfitta 3-2 contro il Milan, dimostrando vulnerabilità difensive che dovranno essere affrontate per sperare in una salvezza tranquilla.

Le probabili formazioni vedono il Genoa schierarsi con Pinamonti al centro dell’attacco, supportato da Miretti, Ekuban e Zanoli. Il Lecce, con un 4-3-3, punterà su Krstovic in attacco, assistito da Pierotti e Tete Morente. La battaglia a centrocampo sarà cruciale e determinante per l’esito del match.

Il match al Ferraris si preannuncia combattuto, con il Genoa leggermente favorito grazie al vantaggio del fattore campo. Le previsioni suggeriscono una partita con pochi gol, suggerendo un pronostico di “Under 2.5” con una quota di 1,47 su Lottomatica. La solidità difensiva sarà fondamentale per entrambe le squadre per conquistare punti preziosi.

In sintesi, il Genoa cerca di consolidare la propria posizione, mentre il Lecce lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita potrebbe essere decisa da episodi e dettagli, con il fattore campo che gioca a favore dei rossoblù. Non perdere l’occasione di seguire tutti i pronostici e le analisi dettagliate delle partite di Serie A per rimanere sempre aggiornato sugli sviluppi del campionato!