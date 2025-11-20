x

Gattuso dopo il sorteggio playoff: “Serve una grande partita, ce la possiamo giocare”

Gennaro Gattuso ha commentato a caldo il sorteggio di Zurigo, che mette l’Italia di fronte all’Irlanda del Nord nel primo turno dei Playoff e, in caso di avanzamento, a una tra Galles e Bosnia. Il commissario tecnico ha mantenuto un atteggiamento prudente ma fiducioso, sottolineando la necessità di una prestazione solida già dalla prima gara.

La sfida all’Irlanda del Nord

Gattuso ha evidenziato come l’Irlanda del Nord sia una squadra fisica, abituata a non arrendersi e a mantenere intensità per tutta la partita. L’Italia dovrà approcciare il match con attenzione e determinazione.
Dobbiamo giocarcela, lo dico da mesi. Sapevamo di dover passare dai Playoff e che il nostro percorso andava migliorato”, ha ricordato il ct.

Gli stage e la preparazione

Interrogato sulla possibilità di organizzare uno stage prima della fase decisiva, Gattuso ha rimandato la scelta ai vertici federali:
Io faccio l’allenatore, c’è un presidente che decide. Più giorni insieme ci aiuterebbero, anche perché ci rivedremo alla 30ª giornata di campionato”.
Il tecnico ha ribadito l’importanza del confronto diretto con i giocatori e della componente umana.

Il sistema di gioco

Sul tema tattico, Gattuso ha spiegato che il nodo centrale non è il modulo — 3-5-2, 4-4-2 o altre soluzioni — ma la necessità di lavorare su alcune fragilità emerse nel percorso recente.
Tutti i moduli hanno pro e contro. Dobbiamo migliorare le nostre fragilità, è un lavoro mio e del mio staff”, ha affermato.

Il caso Chiesa

Alla domanda su Federico Chiesa, Gattuso ha risposto con chiarezza:
Lo chiamo sempre, a ogni convocazione. Il problema non è l’allenatore: il problema ce l’ha lui, e lo sapete bene”.

