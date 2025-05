Questa estate potremmo assistere ad un gigantesco scossone nel mondo della NBA: Giannis Antetokounmpo potrebbe infatti lasciare Milwaukee dopo ben 13 anni. Ai Bucks Giannis deve praticamente tutto: lo hanno draftato, cresciuto, dato un posto da titolare e reso una delle più grandi stelle del basket contemporaneo. Allo stesso modo, i Bucks devono al cestista greco tutta la loro recente fortuna: Giannis li ha resi competitivi dopo anni di mediocrità, li ha trascinati al primo titolo dopo 50 anni di storia e riportati al centro dell’NBA. Ma anche le storie più belle possono giungere alla fine: Milwaukee sembra non essere più in grado di garantire il contesto necessario al greco per provare a competere per un altro anello e soddisfare le sue ambizioni.

Di certo, ad ora, non c’è nulla: Giannis è ancora un giocatore dei Bucks e potrebbe firmare il rinnovo nelle prossime settimane. Già a inizio anno, però, aveva fatto capire in maniera non troppo velata che in caso di una post season di basso livello avrebbe fatto la valige, e la cocente eliminazione per 4-1 contro gli Indiana Pacers potrebbe essere il trigger definitivo. Nell’attesa di scoprire il futuro di una delle grandi superstar dell’NBA, ecco quattro scenari realistici che potrebbero verificarsi.

Giannis ai Miami Heat

I Miami Heat ricevono: Giannis Antetokounmpo.

I Milwaukee Bucks ricevono: Bam Adebayo, Jaime Jaquez Jr., Kyle Anderson e tre scelte al primo round.

Miami ha concluso molto male la stagione 2024-2025, e in generale le cose non sono andate per il meglio dall’addio di Jimmy Butler. Il team, però, ha una grande tradizione di competitività e forza mentale, cementata dai successi dell’era James e dall’illuminata guida di coach Spoelstra: proprio per questo, Giannis potrebbe trovare il contesto giusto e nuovi stimoli. Miami, inoltre, ha un grande capitale di scelte per i prossimi draft, che potrebbe ingolosire una Milwaukee che dopo l’addio di Giannis dovrà senz’altro ricostruire. Può darsi che, in tutto ciò, Adebayo vada però sacrificato sull’altare di questa trattativa, privando Giannis del miglior compagno che potrebbe trovare a South Beach.

Giannis ai New York Knicks

I New York Knicks ricevono: Giannis Antetokounmpo

I Milwaukee Bucks ricevono: Karl-Anthony Towns, una scelta al draft.

È molto difficile che i Knicks si privino di un profilo come Towns, che è appena stato acquistato e si è inserito molto bene nella squadra della Grande Mela. É anche vero che, se hai la possibilità di mettere le mani sul terzo miglior giocatore del mondo, difficilmente non farai qualsiasi sacrificio necessario. Giannis a New York troverebbe un contesto già molto competitivo, a cui manca solo il tassello definitivo per fare il salto di qualità: avrebbe infatti la possibilità di giocare con cestisti del calibro di Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart e Mitchell Robinson, un quintetto davvero temibile.

Giannis ai Memphis Grizzlies

I Memphis Grizzlies ricevono: Giannis Antetokounmpo.

I Milwaukee Bucks ricevono: Ja Morant, Brandon Clarke e Zach Edey; in alternativa, Jaren Jackson Jr., Marvin Bagley, John Konchar e Jaylen Wells, più alcune scelte al draft.

Memphis si trova in un momento veramente complicato: ormai è chiaro, infatti, che il duo Ja Morant – Jaren Jackson Jr. non è sufficiente per essere competitivi. Le legittime ambizioni dei Grizzlies sono state infatti interrotte da un inaspettata regressione di Morant, che da possibile top 10 NBA si è rivelato un prospetto tanto talentuoso quanto inaffidabile: tra infortuni, incidenti extra campo e un mai registrato miglioramento in fase difensiva e nel tiro dal perimetro, al momento la guardia è circondata da molte più ombre che luci. C’è, però, anche un talento innegabile, ed è da qui che nasce il dubbio amletico: chi sacrificare tra lui e Jaren Jackson Jr. per, eventualmente, arrivare a Giannis Antetokounmpo?

Giannis agli Houston Rockets

Gli Houston Rockets ricevono: Giannis Antetokounmpo e Pat Cannaughton.

I Milwaukee Bucks ricevono: Dillon Brooks, Alperen Sengun, Reed Sheppard e tre prime scelte al draft.

Al momento, Houston sembra essere la destinazione più plausibile per Giannis. I Rockets sono giovani, affamati, molto forti – hanno concluso l’ultima stagione al secondo posto e portato i Golden State Warriors a Gara 7 – e con un allenatore capace e intraprendente. Il contesto ideale per Giannis, che diventerebbe automaticamente il leader maximo per guidare alcuni tra i giovani più promettenti della lega. Inoltre, Houston ha sia capitale di scelte al draft che asset di mercato, per cui potrebbe tentare MIlwaukee con molteplici strade: va da sè che dovrà comunque privarsi di alcuni elementi molto futuribili come Alperen Sengun, il nome nome con maggior appeal.

