Fulham vs Liverpool: analisi e pronostici Premier League

Fulham e Liverpool si preparano a scendere in campo al Craven Cottage in un incontro che vede i Reds agguerriti nel mantenere la leadership in Premier League. Nonostante un inizio stagione altalenante, il Fulham è pronto a sfidare i giganti del calcio inglese, cercando di sovvertire i pronostici che vedono il Liverpool come favorito. I cottagers, spinti dall’energia del loro pubblico di casa, cercheranno di mettere in difficoltà i campioni in carica.

Le statistiche pendono a favore del Liverpool

Il Liverpool di Arne Slot appare inarrestabile in questa fase della Premier League, forte di una serie di vittorie consecutive che lo pongono in cima alla classifica con ben 73 punti. I Reds hanno conquistato quattro successi di fila, l’ultimo dei quali contro l’Everton. In questa stagione, il Liverpool ha segnato 70 gol, subendone solo 27, dimostrando una difesa solida e un attacco inarrestabile. Al contrario, il Fulham si trova al nono posto con 45 punti, reduce da una sconfitta contro l’Arsenal che ha evidenziato una certa discontinuità nelle prestazioni della squadra guidata da Marco Silva.

Le quote scommesse riflettono il divario tra le due squadre: il successo del Liverpool è quotato a 1.82, mentre una vittoria del Fulham vale 4.10 volte la posta. Anche il pareggio è considerato improbabile, quotato a 3.60. Le scommesse sui gol prevedono un match ricco di reti, con l’Over 2.5 più quotato rispetto all’Under 2.5, e per la precisione, i bookmakers quotano l’Over a 1.77.

Per quanto riguarda il mercato “Gol di entrambe le squadre”, il “Sì” è quotato a 1.70, mentre il “No” è leggermente più alto a 1.95. Analizzando i risultati esatti, il successo del Fulham per 1-0 è quotato a 12.00, mentre un eventuale trionfo del Liverpool per 0-2 arriva a 9.25.

Il match tra Fulham e Liverpool si prospetta come un appuntamento di alto livello, con i Reds desiderosi di consolidare la loro posizione in vetta alla classifica. Le differenze tra le due squadre sono evidenti, ma il Fulham cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari. Le quote scommesse suggeriscono una partita ricca di emozioni e potenzialmente con molti gol. Segui tutte le previsioni su Sport.it per rimanere sempre aggiornato sugli ultimi sviluppi e analisi dettagliate!