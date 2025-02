Fulham-Crystal Palace: pronostici e statistiche del derby

Il derby londinese tra Fulham e Crystal Palace, in programma alle 16:00 al Craven Cottage, è molto più di una semplice partita di Premier League. Da un lato, il Fulham cerca di mantenere vivo il sogno europeo; dall’altro, il Crystal Palace vuole mettere al sicuro la propria permanenza nella massima serie inglese. Con entrambe le squadre che si presentano in buona forma, lo spettacolo è assicurato.

Statistiche e quote: il Fulham parte favorito

Dopo un inizio di stagione incerto, il Fulham ha trovato la giusta continuità, vincendo le ultime tre partite tra campionato e coppe. La squadra di Marco Silva, spinta dal talento di Raul Jimenez in attacco, è pronta a sfruttare il fattore campo. Il Crystal Palace, guidato da Oliver Glasner, ha anch’esso vissuto un periodo altalenante, ma con quattro vittorie nelle ultime sette gare ha dimostrato di poter essere un avversario ostico. Secondo i bookmaker, i padroni di casa sono leggermente favoriti grazie alla forma attuale e al supporto del pubblico.

Il Fulham si schiera con un 4-2-3-1, puntando sulla solidità difensiva di Andersen e Bassey e sulla creatività di Iwobi e Smith-Rowe. D’altro canto, il Crystal Palace risponde con un 3-4-2-1, sperando nelle giocate di Eze e Sarr per creare occasioni per Mateta. Le scommesse vedono il Fulham come favorito, ma in un derby l’imprevedibilità è sempre dietro l’angolo.

In sintesi, il match tra Fulham e Crystal Palace promette di essere una sfida avvincente, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per i propri obiettivi stagionali. Le quote scommesse vedono il Fulham favorito, con una vittoria quotata a 2.10, mentre il successo del Crystal Palace è quotato a 3.50, e il pareggio a 3.30.

