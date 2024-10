Frances Tiafoe ha perso sia il match che la testa durante il Masters 1000 di Shanghai. Al termine del suo incontro di terzo turno contro il russo Safiullin, l’americano ha avuto un violento sfogo contro il giudice di sedia, Jimmy Pinoargote. Dopo aver stretto la mano all’avversario, Tiafoe ha urlato contro l’abritro: “”Vaffan***o, vaffan***o, amico. Sul serio, vaffan***o, fottuto idiota. Hai rovinato la partita! Fai il tuo fottuto lavoro! Sono tre ore che combatto e corro per la mia vita!”. Queste pesanti accuse potrebbero costargli caro, con una multa significativa e la possibilità di una squalifica.

ATP social media totally ignored Safiullin’s win over Tiafoe and… this is why.



Horrible behavior from Frances, who should expect a big fine. pic.twitter.com/LTy1ANi7Cw