Formula E Londra: pronostico e statistiche tra Nissan e Porsche

Il campionato di Formula E giunge al suo atto conclusivo sul prestigioso circuito di Londra, dove si deciderà il titolo costruttori. Dopo una stagione caratterizzata da emozioni, sorpassi e continui colpi di scena, il focus si sposta ora sull’ultimo duello tra le scuderie protagoniste: Nissan e Porsche. Mentre il titolo piloti è già stato assegnato a Oliver Rowland, l’attenzione degli appassionati si concentra sulle ultime gare che decreteranno il costruttore vincente della stagione 2024/25.

Duello Nissan-Porsche: statistiche e quote decisive a Londra

La stagione di Formula E si è contraddistinta per una competitività mai vista prima, con diversi team in grado di lottare per le posizioni di vertice. Oliver Rowland, al volante della sua Nissan, ha dominato la prima parte del campionato, totalizzando ben quattro vittorie e sette podi su nove gare. Tuttavia, la seconda parte della stagione ha visto la rimonta di altri nomi di spicco come Wehrlein su Porsche e Barnard su McLaren. Ecco la situazione aggiornata in classifica:

Porsche guida il Mondiale team con 228 punti, seguita da Nissan a quota 205.

guida il Mondiale team con 228 punti, seguita da a quota 205. Nel Mondiale costruttori, la sfida è ancora più serrata: Porsche a 342 punti, Nissan a 335.

a 342 punti, a 335. Le Jaguar, protagoniste a Berlino con una doppietta, restano più distanziate, ma hanno contribuito a rendere la stagione ancora più imprevedibile.

Il regolamento prevede che per il titolo costruttori vengano conteggiati i due migliori risultati, includendo anche i team clienti. Per il titolo team, invece, conta solo il miglior pilota. L’ultimo double-header londinese sarà quindi decisivo: ogni punto può fare la differenza. Le condizioni del circuito e le variabili meteo, già determinanti nelle gare precedenti (come si è visto a Berlino), contribuiscono ad aumentare l’incertezza. Secondo i principali tipster, la favorita resta Porsche, la cui vittoria è quotata a 1.40: un premio alla costanza e al lavoro di crescita della scuderia tedesca, che solo due anni fa conquistava la sua prima vittoria.

In sintesi, il weekend di Londra promette spettacolo e tensione fino all'ultimo giro. Il pronostico degli esperti si orienta su Porsche per il titolo costruttori, favorita dalle quote a 1.40, ma la distanza minima da Nissan lascia ancora tutto aperto. Sarà fondamentale la gestione della pressione e la capacità di capitalizzare ogni occasione utile.