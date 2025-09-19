Formula 1, ruggito Ferrari: nelle FP2 Leclerc e Hamilton davanti a tutti

Formula 1, la stagione della Ferrari non è stata facile finora, con una serie di prestazioni che hanno deluso le attese dei tifosi e della squadra. Gli errori strategici, i problemi di affidabilità della SF-25 e la concorrenza serrata di Red Bull e Mercedes hanno reso il campionato un vero calvario. A Baku, però, la Rossa spera di invertire finalmente la rotta e ottenere una grande soddisfazione.

Le prime prove libere lasciano intravedere segnali incoraggianti, con un uno-due che riaccende la fiducia in casa Maranello. La prima giornata di FP1 e 2 di Baku si chiude con un doppio acuto ferrarista: miglior tempo per Lewis Hamilton in 1:41.293, con il compagno di squadra Charles Leclerc a soli 74 millesimi.

Le due Rosse di Maranello hanno quindi preceduto le Mercedes, con George Russell a 477 millesimi e Andrea Kimi Antonelli staccato di soli 9 millesimi dal compagno di box. Sorprendentemente indietro le McLaren, che avevano dominato il primo turno: Lando Norris chiude decimo, mentre Oscar Piastri si ferma dodicesimo ed è sotto inchiesta per mancata osservanza delle bandiere gialle.

Oliver Bearman (+0.598) porta la Haas in quinta posizione grazie alla power unit Ferrari. Max Verstappen (+0.609) è sesto, seguito da Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon, Alexander Albon e l’altra Haas di Kevin Magnussen, completando così la top ten.

