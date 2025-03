Formula 1: pronostico e analisi GP Cina Ferrari

Nel mondo della Formula 1, le gare Sprint stanno guadagnando sempre più importanza, offrendo ai team un’opportunità aggiuntiva di accumulare punti preziosi. Questo weekend, l’attenzione è rivolta al Gran Premio di Cina, dove la Scuderia Ferrari spera di riscattarsi dopo le difficoltà incontrate a Melbourne. Con Lewis Hamilton al volante, la Ferrari punta a migliorare le sue prestazioni nella competizione Sprint di Shanghai.

Hamilton sorprende con la pole alla Sprint di Shanghai

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha dimostrato ancora una volta il suo talento, conquistando la pole position nella sessione Sprint del Gran Premio di Cina. Nonostante la sessione non contribuisca alle statistiche ufficiali, la performance di Hamilton è stata straordinaria, segnando un nuovo record del circuito con un tempo di 1’30″849. In una giornata in cui le McLaren sembravano irraggiungibili, Hamilton ha sorpreso tutti con un giro perfetto, precedendo la Red Bull di Max Verstappen di soli 18 millesimi. Questo risultato non solo solleva il morale della squadra, ma fornisce anche un’iniezione di fiducia per il pilota britannico, che non aveva avuto un debutto in rosso ideale a Melbourne.

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha mantenuto un approccio equilibrato, sottolineando l’importanza di non farsi prendere dall’euforia e di rimanere concentrati sulla strategia a lungo termine. “Non siamo campioni del mondo, dobbiamo mantenere la calma”, ha dichiarato Vasseur, riconoscendo il miglioramento rispetto alla settimana precedente, ma ricordando che ogni gara è un’opportunità a sé stante, con variabili che possono cambiare rapidamente.

Con la gara Sprint in programma, la Ferrari ha l’opportunità di raccogliere punti preziosi e di consolidare la propria posizione nella classifica. Tuttavia, Vasseur ha sottolineato la necessità di analizzare i dati e di lavorare sodo per mantenere il vantaggio acquisito in questo weekend.

In sintesi, la performance di Lewis Hamilton durante le qualifiche Sprint del Gran Premio di Cina rappresenta un passo significativo per la Ferrari, ma il team è consapevole delle sfide che li attendono. I successi ottenuti fino ad ora devono essere consolidati con impegno e dedizione, mantenendo sempre un occhio attento alle mosse della concorrenza.

