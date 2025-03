Formula 1 Cina 2025: pronostico Ferrari e McLaren

Il mondo della Formula 1 si prepara a un altro emozionante capitolo con il Gran Premio di Cina. Dopo un inizio di stagione inaspettato, le scuderie si dirigono verso Shanghai con l’obiettivo di dimostrare la loro forza. Tra i protagonisti più attesi ci sono le Ferrari, desiderose di riscattarsi dopo la delusione di Melbourne, e la McLaren di Lando Norris, che punta a confermare il suo dominio. Le aspettative sono alte e le scommesse fervono, rendendo questo evento uno dei più attesi dell’anno.

Ferrari in cerca di riscatto a Shanghai

La stagione 2025 di Formula 1 è iniziata con un risultato deludente per le Ferrari. A Melbourne, Charles Leclerc ha chiuso in ottava posizione, mentre il suo compagno di squadra Lewis Hamilton ha terminato decimo. Questo weekend, la scuderia di Maranello arriva all’iconico circuito di Shanghai con la determinazione di invertire la rotta. Nonostante le difficoltà iniziali, c’è ottimismo nel team, che spera di sfruttare al meglio le caratteristiche uniche del tracciato cinese, noto per la sua impegnativa curva 1 e i lunghi rettilinei che favoriscono i sorpassi.

Le quote dei bookmaker riflettono il momento non facile delle rosse. Un successo di Leclerc nella gara principale è quotato a 9,00, mentre un trionfo di Hamilton avrebbe un incredibile ritorno di 16 volte la posta. Tuttavia, le aspettative sono alte e il team principal Fred Vasseur è fiducioso che le modifiche apportate alla SF-25 possano migliorare le performance.

Di contro, la McLaren di Lando Norris, favorita per la vittoria, è quotata a 1,90, con il compagno di squadra Oscar Piastri e il campione del mondo Max Verstappen che inseguono rispettivamente a 4,50 e 4,00. La Red Bull e la Mercedes, con George Russell e il giovane talento Kimi Antonelli, restano competitive, pronte a cogliere ogni opportunità.

La competizione sarà accesa, con il weekend che si apre con le prove libere il 21 marzo, seguite dalla Sprint Race del 22 marzo e la gara principale del 23 marzo alle ore 9.00. In palio, oltre al prestigio, punti cruciali per il campionato, che potrebbero influenzare l’andamento della stagione.

Il Gran Premio di Cina rappresenta un banco di prova importante per tutte le scuderie, un’opportunità per consolidare posizioni e testare strategie. Con le condizioni meteo che potrebbero giocare un ruolo decisivo, l’incertezza regna sovrana, promettendo uno spettacolo avvincente per gli appassionati di motori di tutto il mondo.

