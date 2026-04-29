Il calcio italiano resta appeso a una parola che, negli ultimi giorni, ha fatto tremare società, tifosi e istituzioni: “commissariamento”. Il punto, però, è che a oggi lo scenario di una gestione straordinaria della FIGC non viene considerato imminente. La posizione espressa dal CONI va in questa direzione e, di conseguenza, sposta l’attenzione su un tema ancora più concreto: quali effetti produce, nell’immediato, il fatto di evitare una rottura istituzionale e di mantenere continuità nella governance federale?

La domanda non è teorica. In una fase in cui i campionati entrano nella parte più delicata, il rischio più grande è l’incertezza: nei calendari, nei controlli, nelle scelte regolamentari e nei rapporti con gli organismi internazionali. Per questo la notizia pesa: non perché “risolve” tutto, ma perché riduce l’instabilità nel momento in cui ogni decisione può valere punti, milioni e perfino accessi alle coppe. E adesso che la parola commissario si allontana, la partita vera diventa un’altra: riportare il sistema su binari ordinari, senza far finta che le tensioni non esistano.

Perché la scelta di non commissariare è un messaggio politico-sportivo

Quando si parla di commissariamento in ambito federale, non si parla solo di un cambio di nomi al vertice. Si parla di un cambio di metodo: gestione “straordinaria” al posto di quella “ordinaria”, con poteri e tempi diversi, e con un impatto immediato su tutti gli attori del sistema. È per questo che l’indicazione di non procedere in quella direzione assume il valore di un messaggio: evitare uno strappo che, in un contesto già teso, rischierebbe di moltiplicare i fronti di conflitto invece di ridurli.

Nel calcio, infatti, le istituzioni contano quanto i risultati. La FIGC non è soltanto un ente regolatore: è il nodo in cui si incrociano interessi di leghe, club professionistici, dilettantismo, settore giovanile, arbitri, giustizia sportiva e rapporti internazionali. Un intervento radicale, come una gestione commissariale, crea inevitabilmente un “prima” e un “dopo”, e produce un periodo di transizione in cui molte decisioni vengono rinviate, riconsiderate o rimesse in discussione. In pratica: proprio ciò che un sistema sportivo, a stagione in corso, non può permettersi.

Il commissariamento, poi, è sempre una parola che si porta dietro un’ombra: l’idea che il sistema non sia più in grado di autogovernarsi. E questa percezione non resta confinata in Italia. Arriva all’estero, arriva agli organismi che hanno un peso sui calendari internazionali e sulle competizioni europee, e arriva anche ai mercati: sponsor, broadcaster, investitori e partner commerciali leggono la stabilità istituzionale come un indicatore di affidabilità. Tradotto: evitare lo shock non significa ignorare i problemi, ma evitare che i problemi producano un effetto domino su aree che c’entrano poco con la vicenda originaria.

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda la catena decisionale. Con una gestione ordinaria, le responsabilità restano tracciabili e le procedure rimangono dentro un perimetro noto: consigli, delibere, organi di controllo, giustizia sportiva. Con una gestione straordinaria, invece, tutto viene rimodellato in tempi stretti: chi decide cosa, con quali priorità e con quali conseguenze? In un momento in cui si avvicinano scadenze cruciali (licenze nazionali, controlli, iscrizioni, contenziosi), la continuità è un valore pratico prima ancora che simbolico.

Infine, c’è la dimensione “sportiva” più pura. Mentre il dibattito istituzionale si infiamma, campionati e coppe vanno avanti: e una federazione in regime di emergenza rischia di trasformare qualsiasi episodio in un caso. Una squalifica, un ricorso, una norma interpretata in modo diverso: tutto diventa più esplosivo se sopra c’è l’idea di un sistema “in sospensione”. Scegliere di non commissariare, quindi, non significa dire che va tutto bene: significa dire che, almeno per ora, la strada è provare a governare la crisi senza cambiare la struttura del comando mentre la nave è in mare aperto.

I riflessi immediati su coppe europee, tesseramenti e credibilità del sistema

La conseguenza più delicata, quando il tema commissariamento entra nel discorso pubblico, è il rapporto con l’ecosistema internazionale. Nel calcio moderno non esiste più una “bolla nazionale”: le federazioni lavorano dentro un quadro di riconoscimenti, statuti e principi condivisi. E quando si alza il livello di tensione istituzionale, i club sono i primi a rischiare di pagare il conto, anche se non hanno alcuna responsabilità diretta.

Il punto centrale è la credibilità. Le competizioni europee e i loro meccanismi (partecipazione, licenze, controlli, regole economiche) poggiano sull’idea che l’ordinamento sportivo nazionale sia stabile e autonomo. Se si alimenta la percezione di un intervento “straordinario” o di un’alterazione dei pesi tra politica e sport, la discussione può diventare rapidamente un dossier internazionale, con scenari che nessuno vuole nemmeno immaginare a stagione in corso. Ecco perché l’idea di evitare il commissariamento ha un riflesso immediato: abbassa la temperatura e riduce il rischio di una reazione a catena che colpirebbe le società, cioè chi produce il prodotto-calcio ogni weekend.

Su un piano operativo, poi, la stabilità istituzionale è fondamentale per tre aree molto concrete:

1) Licenze e iscrizioni

Il periodo tra primavera ed estate è quello in cui si avvicinano scadenze decisive: controlli economico-finanziari, requisiti infrastrutturali, documentazioni per l’iscrizione ai campionati. Qualsiasi transizione al vertice aumenta la probabilità di ritardi, interpretazioni differenti, rimpalli di competenze. Il sistema, invece, ha bisogno di procedure lineari: perché una firma mancata o un termine slittato possono diventare un contenzioso enorme.

2) Giustizia sportiva e contenziosi

Un contesto “straordinario” amplifica ogni ricorso. Non perché i giudici cambino mestiere, ma perché cambia il clima: le decisioni vengono lette con sospetto, i tempi si dilatano, le parti si irrigidiscono. Tenere la gestione nell’alveo ordinario riduce la possibilità che ogni verdetto venga interpretato come una prova di forza.

3) Mercato e tesseramenti

Le finestre di mercato, i rinnovi e le strategie sui contratti non si muovono solo su numeri e prestazioni: si muovono anche su percezioni di stabilità. Un club che pianifica, ad esempio, investimenti su ingaggi e cartellini vuole certezze su regole e scenari. Una federazione “in bilico” è un freno psicologico e operativo: perché crea la sensazione che le regole possano cambiare o che i tempi amministrativi possano saltare.

In questo quadro, evitare il commissariamento non significa evitare domande scomode, ma significa proteggere l’ordinario funzionamento del calcio italiano nel momento più sensibile. La stagione non aspetta nessuno, e le decisioni federali non sono mai neutrali: toccano direttamente lavoro, investimenti e reputazione di un intero movimento. Per questo, la scelta di non cambiare regime di gestione oggi è, in pratica, una scelta di “tenuta” del sistema.

Che cosa può succedere adesso

La notizia che allontana lo spettro del commissariamento non chiude la vicenda, ma apre una fase nuova: quella in cui la FIGC deve dimostrare di saper trasformare una crisi di fiducia in un percorso di normalizzazione. E la normalizzazione, nel calcio, ha sempre due facce: una è amministrativa, l’altra è sportiva. Se la prima si inceppa, la seconda finisce per pagare il prezzo, perché si crea un rumore di fondo che disturba tutto, dalla gestione dei campionati alle Nazionali.

Le priorità, realisticamente, sono almeno quattro.

1) Ridare compattezza al fronte interno

Il calcio italiano è un sistema di equilibri: federazione, leghe, associazioni di categoria, componenti tecniche e arbitrali. Quando emerge un conflitto, la tentazione è trasformarlo in una guerra di posizionamento. Invece, la prima urgenza è evitare che ogni attore giochi la propria partita separata. Se il vertice non viene commissariato, significa che la responsabilità politica-sportiva resta in casa: quindi serve un’agenda di confronto credibile, con tempi definiti e obiettivi chiari, non un semplice “tiriamo a campare” fino alla prossima emergenza.

2) Mettere in sicurezza i dossier più sensibili prima dell’estate

In primavera avanzata e a ridosso della chiusura dei campionati, si accumulano dossier che possono esplodere: iscrizioni, controlli, contenziosi, riforme di format, rapporti tra professionismo e serie inferiori. L’errore più grande sarebbe lasciare tutto in sospeso. In una fase di instabilità percepita, anche una misura corretta ma comunicata male può generare caos. Quindi serve una gestione “chirurgica”: poche decisioni, ma tempestive e ben spiegate nei loro effetti.

3) Proteggere la regolarità competitiva fino all’ultima giornata

Non è retorica: nelle settimane finali ogni decisione su squalifiche, designazioni, interpretazioni regolamentari e giustizia sportiva viene ingrandita. Il contesto istituzionale influisce sul modo in cui tifosi e club leggono gli episodi. Ecco perché la federazione, ora, ha una responsabilità in più: ridurre qualsiasi zona grigia e mostrare coerenza, perché la fiducia si ricostruisce soprattutto con la prevedibilità delle regole.

4) Ricalibrare i rapporti internazionali senza alzare polveroni

Il calcio europeo è un tavolo politico. Le federazioni sono osservate, valutate, e spesso giudicate sulla base della loro capacità di garantire autonomia e stabilità. Se lo scenario commissariale rientra, la priorità diventa evitare nuove frizioni e togliere ossigeno al tema. L’obiettivo, per il movimento, è semplice: far parlare il campo e non le carte bollate.

In sintesi: non commissariare oggi non è un “liberi tutti”. È un patto implicito: si resta in gestione ordinaria perché si ritiene che ci siano ancora margini per governare il passaggio senza azzerare tutto. Ma proprio per questo la fase che si apre è più esigente: non basterà la sopravvivenza istituzionale, servirà una strategia di ricostruzione della fiducia. Nel calcio, la fiducia è una moneta: quando manca, ogni partita vale doppio, e ogni scelta pesa il triplo.