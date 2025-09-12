Ferrari, Montezemolo all’attacco: “Tanti proclami, ma poi…”

Ferrati, Luca Cordero di Montezemolo non le manda a dire. L’ex presidente della Scuderia di Maranello, alla guida del team dal 1991 al 2014, ha espresso parole dure sul momento del Cavallino: “Vedo una squadra che non ha vinto nemmeno una gara. E anche se avesse vinto una gara, la Ferrari dopo tanti anni deve vincere il Mondiale”.

Fa sempre male vedere una Ferrari “senza anima”, e il senso di malinconia traspare dalle dichiarazioni di Montezemolo. “Ho visto le immagini dei tifosi a Monza. Bellissime. È per loro che le cose devono cambiare. Per tutte quelle persone che erano in autodromo e che hanno una fede incrollabile in questa squadra. La Ferrari di oggi ha una grande responsabilità, soprattutto nei loro confronti”, ha spiegato il manager bolognese.

Ripercorrendo i suoi 23 anni alla guida della Scuderia, Montezemolo ricorda 14 titoli mondiali, di cui 8 costruttori, e 118 vittorie nei Gran Premi. Alla prima di Luca: seeing red, presentata al Teatro Litta di Milano durante il festival “Visioni dal mondo”, ha ripercorso la propria esperienza.

“Ho avuto Mauro Forghieri, Franco Rocchi e Giancarlo Bussi, poi negli anni ’90 Jean Todt, Rory Byrne e Ross Brawn”. E oggi? “Oggi alla Ferrari manca un leader”, ha sottolineato. “Mi dispiace vedere una squadra in cui non c’è una leadership e, soprattutto, in cui manca un’anima, forte e determinata”. (continua dopo la foto)

Montezemolo mette in guardia anche sul clima di annunci e proclami che circonda la Scuderia: “Oggi si fanno tanti annunci, e così si creano aspettative”. Secondo lui, le logiche di business non possono sostituire la passione che ha sempre contraddistinto il Cavallino.

“Prima facciamo i risultati e poi gli annunci. Io ho passato dei momenti terribili perché abbiamo perso nove o dieci campionati del mondo nella seconda metà dell’ultima gara. Oggi vedo una squadra che, malgrado tanti proclami della vigilia, non ha vinto nemmeno una gara. E anche se avesse vinto una gara, la Ferrari dopo tanti anni deve vincere il Mondiale”.

Montezemolo lancia dunque un messaggio chiaro: alla Ferrari serve leadership, anima e risultati concreti, per onorare la passione dei tifosi e riportare il Cavallino ai vertici della Formula 1.

