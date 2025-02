F1 2025: McLaren protagonista nei primi test Bahrain

McLaren si affaccia alla stagione 2025 di Formula 1 con rinnovate aspettative, supportata da una prima giornata di test in Bahrain che ha offerto spunti positivi. Dopo un inizio incerto dovuto a condizioni meteorologiche avverse, il team britannico ha saputo adattarsi, mettendo in mostra le potenzialità della nuova MCL39. Un inizio che pone le basi per un campionato promettente, in cui la squadra si presenta con il favore dei pronostici.

McLaren: primo giorno di test tra sfide e successi

I test ufficiali della Formula 1 in Bahrain hanno visto la McLaren protagonista di una giornata intensa ma fruttuosa. Il team, guidato dal team principale Andrea Stella, ha messo in campo una strategia ben studiata per raccogliere dati utili per la stagione. Le condizioni atmosferiche, caratterizzate da vento e temperature basse, hanno messo alla prova la nuova MCL39. Tuttavia, grazie al lavoro dei piloti Lando Norris e Oscar Piastri, il team ha saputo reagire prontamente. – Oscar Piastri ha dedicato la sessione mattutina ai test aerodinamici, fornendo dati cruciali per lo sviluppo della vettura.- Nel pomeriggio, Lando Norris ha continuato a lavorare sulla configurazione di base della vettura, apportando modifiche che si sono rivelate efficaci. L’abilità del team tecnico di Woking nel risolvere i piccoli problemi iniziali ha consentito di concludere la giornata con un bilancio positivo. “Abbiamo raccolto molte informazioni preziose”, ha dichiarato soddisfatto Stella. Il team britannico, campione del mondo in carica, si prepara a difendere il titolo con una vettura che promette di essere competitiva, nonostante le sfide climatiche affrontate durante i test.

Il primo giorno di test in Bahrain ha offerto alla McLaren l'opportunità di porre le basi per la stagione. Le condizioni atmosferiche hanno rappresentato una sfida, ma il team ha saputo adattarsi, raccogliendo dati fondamentali. Le quote per la vittoria del mondiale vedono la McLaren in una posizione di vantaggio, grazie alle prestazioni promettenti della MCL39.