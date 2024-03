Europa League sorteggio quarti di finale non proprio positivo per le Italiane: c’è infatti il derby “fratricida” tra Milan e Roma che ci costerà in ogni caso un posto in meno in semifinale. Non è andata molto meglio all’Atalanta di Gasperini che ha pescato gli ostici red devils del Liverpool.

Ecco gli accoppiamenti per i quarti di Europa League sorteggiati oggi a Nyon:

Europa League, quarti di finale – Andata 11 aprile, Ritorno 18 aprile

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Europa League, semifinali – Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham