Europa League: pronostico e statistiche di Ajax-Eintracht

Ajax–Eintracht è una delle sfide più attese degli ottavi di finale di Europa League. I lancieri, guidati dal giovane tecnico italiano Farioli, stanno vivendo un momento di forma straordinario, mentre i tedeschi attraversano un periodo di difficoltà. L’incontro si terrà nello stadio dei padroni di casa, oggi giovedì 6 marzo alle ore 21.

Ajax: una fortezza inespugnabile

L’Ajax si presenta a questo appuntamento con il vento in poppa: la squadra olandese è attualmente prima in classifica nel proprio campionato, un risultato che non si vedeva da diversi anni. Il tecnico Farioli ha saputo conquistare il cuore dei tifosi, nonostante le iniziali perplessità sulla sua esperienza. In Europa League, i lancieri puntano a conquistare l’ottava vittoria nelle ultime nove partite giocate in casa. Nello stadio di Amsterdam, nessun avversario riesce a passare: nemmeno il Galatasaray, una delle squadre più quotate per la vittoria finale, è riuscito a evitare la sconfitta.

Di contro, l’Eintracht Francoforte sta vivendo un periodo complesso. I tedeschi hanno vinto solo una delle ultime sette partite, subendo ben undici gol nelle ultime cinque uscite. La difesa traballante rappresenta il punto debole del team, che si presenta ad Amsterdam reduce da due sconfitte consecutive. Per gli uomini di Glasner, la partita si prospetta come una vera e propria sfida contro corrente.

L’Ajax parte con i favori del pronostico, sostenuta da una forma recente eccellente e dal fattore campo, mentre l’Eintracht dovrà superare le proprie difficoltà per ottenere un risultato positivo. Le quote dei bookmakers vedono gli olandesi leggermente avanti, ma come sempre nel calcio, le sorprese sono dietro l’angolo.

