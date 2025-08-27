Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha ufficializzato i 12 convocati che rappresenteranno l’Italia a Eurobasket 2025, al via domani con l’esordio degli azzurri contro la Grecia. La partita è in programma giovedì 28 agosto alle 20.30 italiane (21.30 a Cipro).

Dopo l’infortunio che ha escluso Stefano Tonut, l’altro taglio riguarda Riccardo Rossato, guardia classe 1996 in forza ai Trapani Shark.

I 𝟭𝟮 Azzurri per #EuroBasket 💙



Coach Pozzecco ha scelto gli atleti che da domani scenderanno in campo per l’Europeo: esordio alle 20.30 contro la Grecia! 🇬🇷#Italbasket x @EuroBasket pic.twitter.com/kCcXPW3pP2 — Italbasket (@Italbasket) August 27, 2025

Le scelte di Pozzecco

Ecco i 12 atleti scelti da Gianmarco Pozzecco: Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu e Darius Thompson.

Le parole del ct

In conferenza stampa, Pozzecco ha voluto ringraziare i giocatori rimasti fuori: “Rossato è stato professionale, ragazzo fantastico. Tutti hanno lavorato duro. Saremo pronti per domani.”

Il ct ha spiegato che la decisione è stata influenzata dagli acciacchi di Ricci e Akele, oltre che dai tempi di inserimento di Thompson e Gallinari, elementi fondamentali per l’equilibrio della squadra.

L’esordio contro la Grecia

Gli azzurri si preparano dunque a scendere in campo contro un avversario di livello come la Grecia, primo banco di prova di un torneo che si preannuncia particolarmente impegnativo.

Leggi anche: