Eurobasket 2025, ufficializzati i 12 convocati dell’Italia: fuori Rossato

Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha ufficializzato i 12 convocati che rappresenteranno l’Italia a Eurobasket 2025, al via domani con l’esordio degli azzurri contro la Grecia. La partita è in programma giovedì 28 agosto alle 20.30 italiane (21.30 a Cipro).
Dopo l’infortunio che ha escluso Stefano Tonut, l’altro taglio riguarda Riccardo Rossato, guardia classe 1996 in forza ai Trapani Shark.

Le scelte di Pozzecco

Ecco i 12 atleti scelti da Gianmarco Pozzecco: Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu e Darius Thompson.

Le parole del ct

In conferenza stampa, Pozzecco ha voluto ringraziare i giocatori rimasti fuori: “Rossato è stato professionale, ragazzo fantastico. Tutti hanno lavorato duro. Saremo pronti per domani.”

Il ct ha spiegato che la decisione è stata influenzata dagli acciacchi di Ricci e Akele, oltre che dai tempi di inserimento di Thompson e Gallinari, elementi fondamentali per l’equilibrio della squadra.

L’esordio contro la Grecia

Gli azzurri si preparano dunque a scendere in campo contro un avversario di livello come la Grecia, primo banco di prova di un torneo che si preannuncia particolarmente impegnativo.

