Euro 2024 Inghilterra in finale. Come la Spagna contro la Francia, anche la squadra di Southgate ha ottenuto una vittoria rimontando i Paesi Bassi per 2-1 a Dortmund. Il match è stato caratterizzato da numerosi sviluppi, contraddistinguendosi per un successo molto diverso rispetto alla sera precedente, giunto solo nei secondi finali. Il protagonista inatteso è stato Ollie Watkins, attaccante dell’Aston Villa classe ’95, subentrato a sorpresa all’81º minuto al posto di Kane e decisivo al 90º con un preciso diagonale.

La prima mezz’ora al BVB Stadion è stata ricca di emozioni. Dopo soli otto minuti, Xavi Simons ha illuminato Dortmund con un fulmine da 30 metri, un potente tiro che ha superato l’importante Pickford. Nonostante la gioia incontenibile, questo vantaggio è stato di breve durata, poiché la squadra di Southgate ha accelerato il ritmo e ha trovato subito il pareggio grazie a un rigore trasformato da Harry Kane. Dopo l’1-1, l’Inghilterra ha dominato per 20 minuti, creando diverse occasioni con Foden in evidenza. Il giocatore del Manchester City è stato prima fermato da Dumfries, che ha salvato sulla linea dopo una rapida azione tra le maglie della difesa olandese, e poi ha colpito la traversa con un tiro da oltre 20 metri.

I Paesi Bassi, dal canto loro, hanno segnato con un bellissimo gol di un centrocampista classe 2003, ma nel primo tempo hanno avuto solo un’altra occasione significativa, con Dumfries protagonista che ha colpito il palo su calcio d’angolo.

La partita ha cambiato volto al 35º minuto, quando Koeman ha effettuato il primo cambio forzato, inserendo Veerman al posto dell’infortunato Depay per rafforzare il centrocampo. Da quel momento, i Paesi Bassi hanno controllato meglio il gioco e nella ripresa hanno limitato le incursioni inglesi. Nonostante ciò, l’Inghilterra ha continuato a spingere e nel finale ha trovato il gol decisivo. All’81º minuto, un gol di Saka è stato annullato per fuorigioco di pochi centimetri, ma al 90º minuto è arrivato il colpo di scena: Watkins, entrato in campo al posto di Kane, ha segnato il gol del 2-1 con un preciso tiro diagonale. Così, l’Inghilterra vola in finale e domenica a Berlino affronterà la Spagna.