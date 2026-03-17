La parola “espansione” sta per tornare da voce di corridoio a pratica concreta. Nelle prossime riunioni dei proprietari NBA è atteso un passaggio formale che può cambiare la geografia del campionato: un voto per esplorare l’aggiunta di nuove franchigie, con Seattle e Las Vegas indicate come destinazioni prioritarie e una finestra temporale che, nelle proiezioni più ambiziose, punta alla stagione 2028-29. Non è ancora l’annuncio di due squadre “ufficiali” con nome, colori e roster, ma è il tipo di decisione che sposta investimenti, strategie e tempi: dalla pianificazione degli impianti ai dossier economici, fino agli equilibri competitivi tra conference.

Un voto che non crea subito una squadra, ma apre la porta alla fase decisiva

Il passaggio atteso è un voto nell’ambito delle riunioni del Board of Governors fissate tra 24 e 25 marzo 2026: l’obiettivo non è “premere un pulsante” e far nascere due nuove franchigie in una notte, ma autorizzare (o rafforzare) un percorso operativo che trasformi l’espansione in un progetto con contorni verificabili. In termini pratici, significa entrare nella parte più delicata: stabilire regole, costi e criteri di accesso, oltre a definire chi può sedersi davvero al tavolo come potenziale proprietario e quali garanzie debba presentare.

Il punto centrale è che l’espansione, in NBA, è una scelta che riguarda l’intero ecosistema: ogni proprietario valuta quanto convenga “dividere” il valore del campionato con nuovi ingressi e quanto, invece, un’ingente fee di espansione possa compensare quel rischio, generando una redistribuzione immediata a favore delle franchigie esistenti. In parallelo, c’è l’aspetto sportivo: più squadre significa più posti in roster, più opportunità per giocatori e staff, ma anche la necessità di proteggere la qualità del prodotto. Da qui la cautela, spesso ribadita negli ultimi mesi: una timeline sì, ma senza bruciare le tappe.

In questo quadro, il voto di fine marzo rappresenta soprattutto un segnale di direzione: se passa, la lega entra nella fase in cui bisogna mettere numeri e responsabilità sul tavolo, a partire da un’analisi strutturata su mercati, arene, potenziali ownership group, sostenibilità commerciale e impatto sul calendario. È una fase che, storicamente, richiede tempo perché ogni dettaglio ha ricadute a catena: contratti locali, sponsorizzazioni, redistribuzione dei ricavi, e perfino la gestione dell’eventuale expansion draft, se e quando si arrivasse a quella tappa.

Perché proprio Seattle e Las Vegas: mercato, identità e logica di sistema

Che i nomi di Seattle e Las Vegas siano in cima alla lista non sorprende: sono due piazze con caratteristiche diverse ma, per motivi differenti, compatibili con l’idea di “nuova NBA”. Seattle ha una storia che pesa come un macigno, perché il vuoto lasciato dai SuperSonics continua a essere percepito come una ferita aperta: non è solo nostalgia, è un capitale identitario che facilita l’aggancio emotivo, la vendita del progetto al pubblico e la costruzione immediata di una fanbase. È anche un mercato che, a livello di corporate e tessuto economico, può sostenere partnership e investimenti di lungo periodo, elementi imprescindibili per una franchigia moderna.

Las Vegas, invece, è il simbolo dell’NBA che vuole presidiare il presente: una città che negli ultimi anni è diventata un hub naturale per eventi, grandi produzioni sportive e intrattenimento. La lega già “vive” a Las Vegas in momenti chiave della sua stagione, e l’idea di trasformare quella presenza in una franchigia stabile ha una logica commerciale evidente: turismo, hospitality, sponsorizzazioni, capacità di ospitare eventi e un posizionamento mediatico che amplifica il prodotto. In più, l’NBA ragiona sempre più come un campionato globale: avere una base forte in una città che attira attenzione internazionale è un vantaggio strutturale.

La scelta di concentrare l’ipotesi “esclusivamente” su queste due città, nelle ricostruzioni che circolano, segnala un’altra cosa: la lega non vuole disperdere il processo su troppe candidature. Ridurre il campo aiuta a controllare la narrativa, a rendere misurabili i requisiti e a evitare un’asta disordinata che allungherebbe i tempi. Ma significa anche che, se davvero si procederà, le condizioni richieste saranno altissime: non basta un’arena, serve una visione, una proprietà solidissima e un piano commerciale che stia in piedi già dal giorno uno.

Che cosa cambia per il campionato: conference, calendario, mercato e competitività

L’ingresso di due nuove franchigie, se confermato e collocato intorno al 2028-29, costringerebbe la NBA a ragionare su diversi fronti contemporaneamente. Il primo è l’assetto sportivo: con due squadre in più, l’equilibrio tra Est e Ovest torna centrale. La soluzione più lineare è aggiungere una squadra per conference, ma non è detto che sia l’opzione più efficiente: la lega potrebbe scegliere riallineamenti divisionali o ribilanciamenti geografici per ridurre i viaggi e mantenere equità competitiva. Questo tema diventa ancora più sensibile con una regular season già densissima e con un calendario che deve incastrare anche eventi e finestre televisive.

Il secondo fronte è il mercato dei giocatori. Due roster NBA in più significano decine di posti aggiuntivi tra contratti garantiti, two-way e staff tecnici allargati. È un’opportunità enorme per la profondità della lega, ma impone attenzione sul livello medio: la NBA non può permettersi un calo percepibile della qualità del gioco. Per questo, quando si parla di espansione, la questione non è mai “solo economica”: diventa un esercizio di ingegneria sportiva, perché bisogna capire come distribuire talento senza creare due squadre destinate a perdere per anni e senza “svuotare” i progetti tecnici già costruiti dalle franchigie esistenti.

Terzo elemento: i ricavi e la governance. L’NBA vive di un equilibrio complesso tra revenue sharing, diritti media, sponsorizzazioni e business locale. L’espansione porta una fee che può essere enorme e che rappresenta un incentivo immediato per i proprietari attuali, ma poi apre il tema della ripartizione nel lungo periodo: più squadre significa più soggetti al tavolo, più interessi, più necessità di coordinamento. E in un’epoca in cui il rapporto tra televisione tradizionale, streaming e consumo digitale è in piena trasformazione, ogni decisione strutturale si intreccia con la strategia media del campionato.

Infine c’è l’impatto culturale: una squadra a Seattle sarebbe anche un messaggio di “riparazione” storica; una squadra a Las Vegas sarebbe un messaggio di espansione nel presente e nel futuro dell’intrattenimento sportivo. Se l’NBA procederà davvero, non sarà solo un’aggiunta numerica: sarà un modo di ridefinire cosa vuole essere il campionato tra business, territorio e identità.