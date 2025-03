Empoli-Roma: pronostico della partita di domenica 9 marzo

Empoli e Roma si preparano a scendere in campo per la 28^ giornata di Serie A, un match che promette emozioni e tensione. Mentre l’Empoli combatte per evitare la retrocessione, la Roma cerca di consolidare il suo percorso verso le posizioni europee. Le quote dei bookmaker vedono i “giallorossi” come favoriti, ma il calcio ha spesso dimostrato di essere imprevedibile. Questo articolo esplorerà le statistiche, le formazioni e le previsioni per offrirvi una panoramica completa del match.

Analisi e statistiche di Empoli-Roma

La sfida tra Empoli e Roma è un appuntamento importante nel calendario di Serie A. Lo storico tra le due squadre vede ben 37 incontri, con il bilancio nettamente a favore della Roma, che ha vinto 25 partite rispetto alle 6 vittorie dell’Empoli e 6 pareggi. L’ultimo confronto risale ad agosto dell’anno scorso, con una vittoria dell’Empoli per 1-2 all’Olimpico.

I bookmaker sembrano ottimisti per la Roma, prevedendo una vittoria senza subire gol, con il risultato esatto di 0-2. La quota più alta viene offerta da Quigioco a 9,80, mentre Sisal e Betsson si fermano a 9,50. Questo pronostico è influenzato dalla forma recente della squadra di Ranieri, che ha accumulato molti punti da gennaio, e dalla prestazione dei suoi attaccanti chiave.

Probabili formazioni della Roma e dell’Empoli

Le probabili formazioni vedono l’Empoli schierarsi con un modulo 3-5-2, puntando sulla compattezza difensiva e la creatività a centrocampo grazie a giocatori come Henderson e Grassi. La Roma, invece, potrebbe adottare un 3-4-2-1, con Dybala e Soulè a supporto di Dovbyk in attacco.

La partita si giocherà domenica 9 marzo alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky.

La partita tra Empoli e Roma presenta diversi elementi di interesse. La Roma è vista come la favorita dai bookmaker, con una probabile vittoria per 0-2, ma la storia ci insegna che il risultato finale non è mai scontato. Gli appassionati di calcio e scommesse non possono perdere questo match, che potrebbe riservare sorprese e ribaltamenti.

