Gli E-Sports (o sport elettronici) sono competizioni professionistiche di videogiochi che coinvolgono giocatori di alto livello, squadre e spettatori. Queste competizioni si svolgono attraverso tornei o campionati ufficiali, dove i giocatori si sfidano in giochi competitivi per ottenere premi in denaro, contratti professionistici e notorietà. Gli E-Sports si sono evoluti rapidamente, da eventi locali organizzati in LAN (Local Area Network) a spettacolari eventi globali trasmessi in diretta online. L’esplosione di questo fenomeno ha spinto i videogiochi a diventare veri e propri sport professionali, con un pubblico crescente e una forte infrastruttura economica.

La principale differenza tra gaming amatoriale e sport elettronici professionistici risiede nella struttura e nelle risorse dedicate. Mentre i giocatori amatoriali praticano i giochi in modo casuale, i professionisti competono a livello di alta performance, con allenamenti dedicati, coach, analisi delle partite e risorse economiche importanti.

I giochi più popolari negli E-Sports

Nel mondo degli E-Sports, esistono diversi generi di giochi che dominano le competizioni. Ogni categoria di gioco ha un suo stile e una sua comunità di appassionati, che partecipano attivamente agli eventi più importanti. Ecco una panoramica dei principali titoli competitivi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gamer holding gamepad and playing video game on desktop

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

League of Legends e Dota 2 sono i titoli più rappresentativi del genere MOBA. Questi giochi mettono due squadre di giocatori l’una contro l’altra in battaglie strategiche in cui ogni giocatore controlla un personaggio con abilità uniche. La vittoria si ottiene distruggendo la base nemica, ma per farlo è necessaria una perfetta coordinazione e una strategia di squadra. Le competizioni internazionali come il World Championship di LoL e il The International di Dota 2 attirano milioni di spettatori ogni anno.

FPS (First-Person Shooter)

Nel genere degli FPS, i titoli più seguiti sono Counter-Strike 2, Valorant e Call of Duty. Questi giochi si concentrano sul combattimento in prima persona, dove la precisione, la tattica e la velocità di reazione sono fondamentali. In Counter-Strike 2, due squadre si affrontano in vari obiettivi, come defusing bombe o proteggendo ostaggi. Valorant introduce un mix tra sparatutto e abilità strategiche, mentre Call of Duty è noto per le sue dinamiche veloci e coinvolgenti.

Battle Royale

Fortnite e PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) sono i principali rappresentanti del genere Battle Royale, dove i giocatori competono per essere l’ultimo sopravvissuto su una mappa che si restringe man mano. Questi giochi hanno avuto un impatto enorme sugli E-Sports grazie alla loro natura altamente competitiva e alle meccaniche di gioco che premiano sia le abilità individuali che il lavoro di squadra. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Sports & Racing Games

Giochi come FIFA / EA Sports FC, NBA 2K e Gran Turismo rappresentano il genere dei giochi sportivi e di corse. In FIFA, le competizioni di e-sports sono diventate eventi globali con una forte comunità di appassionati di calcio, mentre NBA 2K ha creato una lega ufficiale di E-Sports, la NBA 2K League. Gran Turismo è il gioco di corse che unisce realismo e competizione in eventi di racing virtuale.

Fighting Games

Il genere dei Fighting Games include titoli come Street Fighter, Tekken e Super Smash Bros.. Questi giochi si concentrano sul combattimento tra personaggi, con una varietà di mosse e strategie per prevalere sull’avversario. Le competizioni di fighting games sono state tra le prime a vedere un forte sviluppo nel settore degli E-Sports. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Come funzionano gli E-Sports?

Gli E-Sports sono organizzati in diverse strutture, tra cui leghe, campionati e tornei internazionali. Ogni gioco ha un proprio sistema di competizione, che può variare da eventi locali a competizioni globali. Alcuni dei tornei più noti sono il League of Legends World Championship, il The International di Dota 2 e il CS:GO Major Championship. I premi in denaro sono una parte cruciale degli e-sports, con montepremi che raggiungono decine di milioni di dollari per i tornei più importanti.

Le squadre di E-Sports sono organizzazioni professionali che reclutano giocatori di alto livello per competere. Queste squadre hanno un’infrastruttura che comprende allenatori, analisti e altre figure professionali che supportano i giocatori nel miglioramento delle loro performance. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MONTREAL, QUEBEC – JULY 06: Drivers compete in the Manufacturers Cup during the Gran Turismo World Series 2024 – Round 1: Montreal at Usine C on July 06, 2024 in Montreal, Quebec. (NOTE TO USER – Gran Turismo 7: TM & © 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved). (Photo by Clive Rose – Gran Turismo/Gran Turismo via Getty Images)

Le piattaforme di streaming e il ruolo del pubblico

Le piattaforme di streaming come Twitch, YouTube Gaming e Facebook Gaming sono diventate fondamentali per la diffusione degli E-Sports. Questi canali permettono a milioni di spettatori di seguire i tornei in diretta, interagire con i giocatori e diventare parte di una community globale. Il fenomeno degli streamer ha contribuito notevolmente alla crescita degli E-Sports, con personalità che attirano milioni di spettatori e che spesso diventano anche protagonisti di eventi e sponsorizzazioni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Myanmar players focus during their game against Thailand for the eSports (electronic sports) Mobile Legends Bang Bang matches at the 30th SEA Games (Southeast Asian Games) in Manila on December 7, 2019. – eSports edged further into the mainstream sports world with this week’s debut at the Southeast Asian Games, but the holy grail — Olympic recognition — remains stubbornly out of reach. (Photo by Maria TAN / AFP) (Photo by MARIA TAN/AFP via Getty Images)

Come diventare un pro player di E-Sports

Per diventare un giocatore professionista, è necessario molto più che semplici abilità di gioco. L’allenamento regolare e la costante pratica sono essenziali. I giocatori professionisti dedicano ore ogni giorno per migliorare le proprie competenze, studiare le strategie e perfezionare le proprie reazioni. L’attrezzatura è altrettanto importante: un buon monitor, un mouse preciso, una tastiera reattiva e una connessione stabile sono fondamentali per ottenere prestazioni di alto livello. Per entrare nel mondo competitivo, un giocatore può partecipare a tornei minori e cercare di farsi notare da una squadra professionista. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Female gamer with controller laughing during eSports tournament

Quanto guadagnano i giocatori di E-Sports?

I guadagni dei pro player di E-Sports derivano principalmente da premi in denaro, contratti con sponsor e offerte da parte di marchi. Alcuni dei giocatori più noti, ceom Faker, s1mple, Serral e Scarlett, guadagnano milioni di dollari ogni anno, grazie alle sponsorizzazioni, alle vittorie nei tornei e agli stipendi. In alcuni casi, i guadagni degli E-Sports sono paragonabili a quelli di atleti professionisti in sport tradizionali, sebbene la carriera di un giocatore di E-Sports sia generalmente più breve. Alcuni dei pro player più ricchi sono diventati vere e proprie celebrità, con una vasta base di fan e numerosi contratti commerciali. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

L’industria degli E-Sports: numeri e crescita del settore

Il settore degli E-Sports è in continua espansione, con fatturati che si misurano in miliardi di dollari. I ricavi provengono da sponsorizzazioni, diritti di trasmissione, merchandising e la vendita di biglietti per eventi dal vivo. L’interesse da parte di marchi internazionali e investitori è cresciuto esponenzialmente, portando gli E-Sports a competere in termini di visibilità con gli sport tradizionali. In particolare, il pubblico globale degli E-Sports è in continua crescita, con milioni di spettatori che seguono i principali tornei su piattaforme di streaming.

Il futuro degli E-Sports: cosa aspettarsi nei prossimi anni?

Il futuro degli E-Sports appare estremamente promettente. Si prevede che gli E-Sports entrino in nuove dimensioni, tra cui l’inclusione nelle Olimpiadi e l’espansione verso tecnologie come la realtà virtuale. La continua evoluzione dei giochi e delle piattaforme di competizione renderà ancora più dinamica l’esperienza degli spettatori e dei giocatori. Con l’avanzamento delle tecnologie, gli E-Sports continueranno a spingere i confini di ciò che è possibile nel mondo del gioco competitivo.

Domande frequenti sugli e-sports