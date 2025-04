Dolomiti Energia e Vanoli: pronostico e statistiche LBA

Dolomiti Energia Trentino si prepara ad affrontare la Vanoli Cremona in una sfida cruciale per la 26ª giornata di LBA. L’obiettivo è consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi ulteriormente ai playoff. Dopo aver ottenuto una significativa vittoria contro la Givova Scafati, i bianconeri mirano a mantenere la continuità di risultati contro una Cremona in forma smagliante.

Statistiche e precedenti di Dolomiti Energia Trentino

Il match di domenica sera vedrà la Dolomiti Energia affrontare un avversario ostico, la Vanoli Cremona, che gode di una difesa solida, la quinta migliore della Serie A, con 82.7 punti concessi a partita. I bianconeri, attualmente quarti in classifica, cercano di riscattarsi dopo la sconfitta dell’andata, in cui avevano accumulato un vantaggio di +19 punti nel secondo quarto, per poi cedere nel finale.

Trento si affida alla guida esperta di Paolo Galbiati, ex allenatore di Cremona, e punta su una prestazione difensiva di alto livello per arginare le guardie avversarie. La squadra si prepara con attenzione, nonostante i dubbi sulla disponibilità di Denis Badalau, alle prese con un’influenza, e Saliou Niang, che sta recuperando da una distorsione alla caviglia.

La Vanoli, reduce da due vittorie consecutive, tra cui una rilevante contro Varese, si presenta come un avversario temibile. Con un attacco dinamico e una difesa compatta, la squadra di Cremona mira a consolidare la sua posizione e a mettere in difficoltà i bianconeri. La partita si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi per il proseguo del campionato.

La Dolomiti Energia dovrà affrontare anche una serie di incontri impegnativi dopo la trasferta a Cremona, tra cui sfide contro Trieste, Sassari e Reggio Emilia, prima della chiusura della stagione regolare a Napoli. La strada verso i playoff richiede concentrazione e prestazioni di alto livello.

In sintesi, la sfida tra Dolomiti Energia e Vanoli Cremona rappresenta un banco di prova fondamentale per entrambe le formazioni. Le quote di scommessa riflettono l’equilibrio delle forze in campo, con aspettative di una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!